اعلام برنامه هاي اعياد شعبانيه مراكز فرهنگي و هنري شرق تهران

به گزارش روابط عمومي منطقه شرق ، برنامه هاي اين ايام به مدت يك ماه وبه صورت ويژه دركليه مراكزفرهنگي ، هنري مناطق ( 8-12-13-14-15) براي شهروندان به طوررايگان اجرا مي شود.

براساس اعلام روابط عمومي ستاد منطقه شرق سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري كليه شهروندان مناطقه پنج گانه مي توانند با حضوردرمراكزازكليه خدمات وامكانات بهره مند شوند .

ازجمله برنامه هاي درنظرگرفته شده اين ايام مي توان به برگزاري جشن ميلاد منجي عالم بشريت ( خانه فرهنگ فرشته آزادي ) آخرين سوار(خانه فرهنگ امامزاده يحيي) ، جشن ميلاد امام زمان(عج) وجشن ميلاد امام حسين (ع) ، امام سجاد (ع ) حضرت عباس(ع)، (خانه فرهنگ اندرزگو)، كارگاه خوشنويسي ومراسم شب شعر(خانه فرهنگ حافظيه) اشاره كرد .

همچنين جشن شعبانيه(كتابخانه فردوسي) ، جشنواره كارت تبريك ميلاد امام عصر(عج ) (فرهنگسراي سالمند ) ، جشن انتظار( كتابخانه ابن سينا ) ، سخنراني ومسابقه يك جمله با حضرت مهدي (عج ) (كتابخانه طالقاني )، جشن ميلاد امام زمان ومسابقه حفظ قرآن(خانه قرآن منطقه 8) ازديگربرنامه هاي درنظرگرفته شده اعياد شعبانيه مراكز فرهنگي ،هنري منطقه شرق است .

گفتني است : برگزاري نمايشگاه كتاب شعبانيه ، جشن مهربيكران وهمايش قرآن ومهدويت (مجموعه خواجوي كرماني)، جشن منتظران مهدي (عج) (ولي عصر) ، جشن حضرت قائم (عج) (خانه فرهنگ شكوفه) ، جشن ميلاد حضرت مهدي (عج) وبرپايي نيمه شعبان ايستگاه صلواتي مراسم شب شعرمنتظرين كوي دوست ، نامه اي به امام زمان (عج ) ، برگزاري جشن وشادي با منتظرين درمساجد وجشن بزرگ انتظارسبز(خانه فرهنگ فدك) وهمايش سراسري شعرانتظار(فرهنگسراي جوان) ازديگربرنامه هاي شاخص اين ايام درمنطقه شرق مي باشد .