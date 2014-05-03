تغییر دولتها نباید رویه پیاده سازی مسائل اسلامی در جامعه را تغییر دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی صبح شنبه در همایش اندیشه مطهر که در گرگان برگزار شد، افزود: در حال حاضر در کشور فاصله زیادی بین مسائل اسلامی به وجود آمده و ما در این زمینه غفلت کرده ایم .

وی با اشاره به نشانه های جامعه اسلامی تصریح کرد: در جامعه ای که اسلامی است، 70 درصد مردم باید در نماز جماعت شرکت کنند و همچنین حجاب اسلامی رعایت شود و مردم در بازار مسلمین نباید دروغ بگویند و خلاف کنند.

حجت الاسلام سعیدی اظهار داشت: مردم در جوامع غربی چیزی به عنوان مقدسات نمی شناسند و از حیطه عقل نمی توانند بیرون آیند، این افراد نمی توانند برای ما الگو باشند و دین و رهبر قلابی به ما تحمیل کنند.

وی رسالت علما را در زمان غیبت بسیار سنگین دانست و یادآور شد: در دوره غیبت انبیا رسالت ترویج مسائل دینی را در بین مردم دارند و باید تلاش کنند تا مشکلات را در جامعه بیان کنند همان طور که امام خمینی (ره) توانست منبع و شبکه فشاد را در جامعه از بین ببرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: امام خمینی (ره) توانست با کاری که انجام دهد میلیارد ها اثر معنوی را در جامعه بر جای بگذارد و اگر ایشان این کار را انجام نداده بودند معلوم نبود وضعیت جامعه امروز چگونه بود چرا که با وجود مشکلاتی که وجود دارد امکان داشت بدتر از این می شد.

وی پاسداری از دین را از دیگر وظایف مهم در جامعه اسلامی بیان داشت و عنوان کرد: روحانیون اگر نتوانند آسیب های روز را در جامعه بشناسند نمی توانند بیان درستی را داشته باشند چرا که عالم باید تناسب با شرایط زمان مسائل و مشکلات را بیان کند و برخی اوقات ما نسخه های می پیچیم که به درد درمان جامعه نمی خورد و در حال حاضر در جامعه سخنرانی و موعظه از بیان مشکلات بیشتر شده است.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه در زمان ما برخی از خواص منحرف شدند، اذعان داشت: برخی از افرادی که منحرف شدند از یاران امام خمینی (ره ) بودند که در مقابل رهبری موضع گرفتند.

وی ادامه داد: این افراد کاری را انجام دادند که طلحه و ذبیر در زمان حضرت علی (ع) انجام دادند و باید بدانند در که بین حق و باطل نمی شود میدان داری کرد.