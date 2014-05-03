معلمان منادیان عشق و صبوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر شنبه در جشن سپاس معلم در دبیرستان دخت ایران پروین افزود: سازندگی، عشق، معرفت و دانایی بدون معلم، معنا و مفهومی ندارد.

وی با اشاره به اینکه سیر تحول در هر جامعهای از مسیر فرهنگ می گذرد افزود: فرهنگ خمیر مایه همه پیشرفتها و برون رفت از مشکلات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به قدمت فرهنگ و آموزش در ایران تاکید کرد: در عصر طلایی اسلام بسیاری از اندیشمندان از ایرانیان مسلمان بودند و در این دوران طلایی معلمان از قدر و منزلت بسیار بالایی برخوردار بودند.

یونسی با اشاره به انقلاب اسلامی گفت :60 درصد شعارهای سال 57 شعارها فرهنگی آمیخته با مذهب و شعائر دینی بوده و همه مردم ما پرچم داران فضیلت و آزادی در قرن 20 شناخته شدند.

وی از دانش آموزان خواست همواره و در تمام ادوار زندگی قدردان معلمین خود باشند و از معلمان نیز خواست عشق و معرفت به خدا و دین را در کنار دانش روز به دانش آموزان بیاموزند تا آنان به صلاح و رستگاری برسند.

در پایان این مراسم به چند تن از معلمین برگزیده شهرستانی و همچنین معلمین برگزیده دبیرستان پروین جوائزی اهدا شد.



