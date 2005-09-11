روزي كه چشم ايراني با پرده سينما آشنا شد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، سينما ابتدا با اختراع عكاسي و سپس ساخت تصاوير متحرك در حدود سال هاي 1880 تا 1889 ميلادي در اروپا گام هاي نخستين را برداشت. پس از اين سالها برادران لوميردرسال 1885ميلادي نخستين فيلم مستند خود را كه حركت قطار در ايستگاه بود، در معرض ديد عموم قرار دادند. اين روند ادامه يافت تا اينكه نخستين فيلم داستاني درسال 1903ميلادي درآزمايشگاه هاي اديسون ساخته شد. عنوان اين فيلم " سرقت بزرگ " بود.



در سال 1279 هجري شمسي ميرزا ابراهيم خان عكاسباشي كه در آن زمان نوجوان بود، همراه پدر عكاسش به بلژيك سفر مي كند و با وسايل فيلمبرداري كه در ايران به آن " اسباب سينماتوگراف " اطلاق مي شد، به طور كامل آشنا شد و همراه پدرش اين وسايل و ابزار را به ايران آورد. به همين خاطر آغاز كار سينماي ايران را از شهريور ماه 1279 مي دانند. هر چند كه درباره روز آن ( 21 يا 22 شهريور ماه ) اختلاف نظر وجود دارد. البته ابراهيم خان در سال 1313 ه ق از سوي مظفرالدين شاه به لقب عكاسباشي دربار منصوب شد و چون مظفرالدين شاه علاقه بسيار زيادي به سينما و ثبت تصوير خود داشت، امكان ورود ابزار توليد و ساخت فيلم را در كشور فراهم ساخت.

پس از ورود امكانات و ابزار توليد - به خصوص دوربين فيلمبرداري - آوانس اوگانيانس به همراه عده اي ديگر از دوستان خود نخستين پايه هاي سينماي ايران را بنا نهاد و با تشكيل گروهي در خيابان علاء الدوله ( فردوسي كنوني ) اقدام به توليد فيلم كرد. نخستين فيلم داستاني سينمايي ايراني " آبي و رابي " نام داشت كه فيلمي صامت و كوتاه بود و در سال 1309 توليد شد. اين فيلم به عرصه اكران و پخش عمومي راه نيافت. اما دومين تلاش اوگانيانس براي ساخت فيلم به ارايه يك اثر سينمايي با عنوان " حاجي آقا آكتور سينما " در سال 1311 منجر شد كه امكان اكران يافت. اين فيلم كه سياه و سفيد و صامت بود با سرمايه گذاري كارگردان به مبلغ 200 تومان و سرهنگ مقاصد زاده فروزين ساخته شد. اما اين فيلم تنها 4 روز در سينما ماياك تهران بر پرده بود و با توجه به اينكه 6 تومان در اصفهان، 35 تومان در رشت و 45 تومان در شيراز فروش كرد، شكست تجاري سنگيني براي سازندگان آن به همراه آورد. چنان كه سرهنگ فروزين به عنوان سرمايه گذار اصلي فيلم، وسايل فيلمبرداري استوديو " پرس فيلم " كه محل فعاليت اوگانيانس بود را به عنوان پول از ميان رفته براي خود برداشت.



نخستين فيلم سينمايي ناطق ايراني كه در سال 1312 ساخته شد، " دختر لر" به كارگرداني اردشير ايراني بود. اين فيلم كه در هندوستان به همت عبدالحسين سپنتا تهيه شده بود از 30 آبان 1312 در سينما ماياك و سپه بر پرده رفت و به علت استقبال مخاطبين ايراني در سال 1313 و 1315 دومين و سومين نمايش عمومي خود را پشت سر گذاشت. اما از همان زمان توليد فيلم در ايران با مشكل مواجه بود و وارد كنندگان فيلم هاي خارجي ( به طور عمده هندي و اروپايي ) در برابر اين توليد موضع گرفتند و آن را بر نتافتند. سپنتا در جايي گفته بود: " روزي كه من اولين فيلم ناطق فارسي را دست خالي و بدون هيچ كمك مالي و معنوي ايران در كوش بيگانه تهيه و به ايران آوردم، نه فقط نمايندگان كمپاني هاي خارجي كه مبتذل ترين فيلم هاي تجاري را از بغداد و لبنان به طور دست سوم به ايران مي آوردند و ارز كشور را خارج مي كردند باتمام قوا و به دستياري مقاماتي كه مسوول امور فيلم بودند براي زمين زدن اولين فيلم ناطق فارسي و فراري كردن من از ايران كمر بستند."



پس از اين زمان توليد فيلم در ايران شكل جدي تري به خود مي گيرد. هر چند كه رقيب بسيار قدرتمندي به نام فيلم خارجي همواره فيلم هاي ايراني را مورد تهديد شكست و تهيه كنندگان را در معرض ورشكستگي كامل قرار مي دهد، اما جسته و گريخته آثاري توليد مي شود. البته در برخي مواقع تهيه كنندگان خارجي هم اقدام به توليد فيلم كرده اند. از جمله شخصي به نام سردار ساكر كه يك هندي بود و به در ايران در كار واردات لاستيك فعاليت مي كرد، چند فيلم ايراني به سبك آثار هندي توليد كرده است. هر چند كه از اين نوع فيلم ها آثار چنداني در دست نيست و آن معدود فيلم هاي موجود نيز ارزش هنري ندارند. چون اصولا" در دهه 20 و حتي تا دهه 40 فيلم هاي ايراني كپي برداري ضعيفي از فيلم هاي اروپايي، آمريكايي وهندي بوده است. در اين مطلب كوتاه به برخي از فيلم هايي كه در رشد و گسترش سينماي ايران تاثير گذار بوده اند به اجمال اشاره هايي مي شود.







فيلم سينمايي " چهارراه حوادث " ساخته ساموئل خاچيكيان كه در سال 1334 ساخته شد، از معدود آثار ارزشمند سالهاي آغاز فعاليت سينماي كشورمان به شمار مي رود. اين فيلم كه به عبارتي راه گشاي ورود خاچيكيان به سينما بوده است با فروشي معادل 260 هزار تومان در تهران يكي از آثار پر فروش آن زمان به سحال مي آيد. اين فيلم جايزه نخستين فستيوال فيلم هاي ايراني كه به همت كنگره سينماي ايران برپا شده بود را به دست مي آورد. دكتر پرويز ناتل خانلري، دكتر نامدار، فريدون رهنما و علي اصغر گرمسيري ( كه البته راي نمي دهد ) داوران اين جشنواره بودند. از فيلم سينمايي " مرجان " كه در همان سال ساخته مي شود را مي توان نخستين فعاليت يك كارگردان زن در سينماي ايران معرفي كرد. هر چند كه اين فيلم بدون نام كارگردان اكران شد، اما همواره از شهلا به عنوان كارگردان اثر ياد مي شود. اين زن تهيه كنندگي و نقش اصلي فيلم را به همراه محمد علي جعفري ايفا مي كرد.



در آن زمان دوران فيلم هاي خارجي عناوين كلي خاصي مي گرفتند. براي نمونه فيلم هاي عاشقانه هندي، فيلم هاي آمريكايي و ... اما فيلم هاي ايراني عنوان خاصي نداشت تا اينكه دكتر هوشنگ كاووسي كه بنام ترين منتقد و نويسنده سينمايي آن زمان به حساب مي آمد به آثار ايراني عنوان " فيلمفارسي " را اطلاق كرد و از آن پس فيلم هاي ايراني به اين نام در محافل سينمايي گفته شد. هر چند كه اين عنوان با خود خصوصياتي را مي آورد كه فيلم هاي بدنه سينماي آن زمان كشور را تشكيل مي دادند. اما دكتر كاووسي هم اقدام به توليد فيلمي با عنوان " هفده روز به اعدام " در سال 1335 كرد. اين اثر هر چند كه با وسواس كارگردان و به كارگيري هر آنچه كه از ديگران خرده مي گرفت، توليد و بر روي پرده سينما قرار گرفت، اما با برخورد بسيار تند سينمايي نويسان و سينماگراني مواجه شد كه دكتر كاووسي با بي رحمي و بدون ملاحظه به آثارشان تاخته بود. اما همين مسايل باعث شد تا مساله نقد فيلم در كشور جدي گرفته شود و مطبوعات تخصصي سينما رو به افزايش برود.



از فيلم سينمايي " جنوب شهر " به كارگرداني فرخ غفاري كه در سال 1337 ساخته شد، شايد به عنوان نخستين قرباني تيغ سانسور استبداد بتوان نام برد. اين فيلم كه به نمايش بي پرده مردم در محله هاي فقير نشين جنوب شهر پرداخته بود، به دست وزير كشور پس از 5 روز نمايش توقيف مي شود. هر چند كه 5 سال بعد يعني در سال 1342 با نصب پلاكاردي بر سر در سينماها با عنوان " مشهورترين و پرجنجال ترين اثر سينماي ملي ايران با حفظ اصيل ترين سنن و رسوم جوانمردي و لوطي گري " اكران عمومي گرفت.





اما سير سينمايي ايراني همچنان در كپي برداري از آثار خارجي ادامه پيدا مي كرد تا اينكه در سال 1344 فيلم سينمايي " گنج قارون " به كارگرداني سيامك ياسمي به عنوان نخستين آوانگارد سينمايي پا به عرصه وجود گذاشت. اين فيلم هر چند كه ارزش اجتماعي و هنري نداشت اما توجه به مسايل اخلاقي ساده استفاده از رنگ و بوي محلي ( رقص و آواز ) و بازيگران شناخته شده توانست با رنگ و بويي كاملا" ايراني و برگرفته از جامعه آن زمان مورد استقبال قابل توجه مخاطبين قرار بگيرد. چنان كه اين فيلم در نمايش اول خود تنها در تهران موفق به فروشي معادل 3 ميليون و پانصد هزار تومان شد كه در آن زمان ركورد فوق العاده اي به حساب مي آمد.



دهه 40 و 50 از نظر تاريخ سينماي ايران دوران بسيار مهمي به شمار مي رود. چون در اين دوران سينماگران آرام آرام به بلوغ فكري مي رسند و براي داشتن سينمايي بومي و محلي دست به تلاش گسترده اي مي زنند. در اين دو دهه سينماگراني پا به عرصه سينماي كشور مي گذارند كه حتي مطرح شدن در معتبرترين مجامع سينمايي جهان را با خود همراه مي آورند. فيلم سينمايي " خشت و آيينه " به كارگرداني ابراهيم گلستان در سال 1344 يكي از آثار متفاوت اين دوران بهش مار مي رود. اين دو ماه پس از " گنج قارون " اكران مي شود و از بازيگران تازه وارد و شناخته نشده اي همچون مهري مهرنيا، جلال مقدم، پرويز فني زاده، محمد علي كشاورز، جمشيد مشايخي و پري صابري بهره مي برد كه از تئاتر به سينما راه يافته بودند. اين فيلم در اكران عمومي با شكست مواجه مي شود. اما گلستان كه در اصل يك مستند ساز بود به روند توليد خود ادامه مي دهد و در سال 1353 فيلمي با عنوان " اسرار گنج دره جني " را ارايه مي كند كه ارتباط بيشتري با مخاطب پيدا مي كند.



در سال 1346 جواني كه در اروپا مدتي به تحصيل سينما و سپس فلسفه مشغول بوده است با فيلم " الماس 33 " پا به عرصه توليد مي گذارد. داريوش مهرجويي كار خود را با اين فيلم آغاز مي كند. اين اثر در زمان خود اثري بسيار پرهزينه از آب در مي آيد و بيش از 2 ميليون تومان هزينه بر مي دارد. اين فيلم كه با تبليغات گسترده و به دليل رقابت سازندگان فيلم با برخي از سينماداران شكل مي گيرد، در اكران شكست مي خورد. پس از اين فيلم، مسعود كيميايي در سال 1348 با فيلم سينمايي " قيصر " پا به عرصه توليد مي گذارد. اين فيلم كه نخستين گام جدي سازنده اش به شمار مي رود، در سينماي آن زمان ايران تبديل به آوانگارد مي شود. اين اثر بر خلاف ساير فيلم هاي آن زمان كه عاشقانه هايي بي ارزش همراه با حضور كلاه مخملي ها و رقص و آوازهابوده است، به مسايل اخلاقي اشاره مي كند و قهرمان فيلم در راه گرفتن حق و انتقام جان خود را از دست مي دهد. " قيصر " جايزه بهترين فيلم، كارگرداني، بازيگري مرد و موسيقي را از بيشتر جشنواره هاي داخلي دريافت مي كند.









داريوش مهرجويي كه در نخستين گام فيلمسازي خود با شكست مواجه شده بود در سال 1348 فيلم سينمايي " گاو " را توليد مي كند. او از تمامي بازيگران تئاتر شناخته شده و تواناي آن زمان بهره مي گيرد تا فيلمي قابل توجه ارايه كند و به اين مهم نايل مي آيد. مهرجويي درباره روند توليد اين فيلم گفته است: " پس از نمايش و شكست الماس 33 به فكر كار ديگري بودم. روزي به همراه ساعدي ( يكي از نويسندگان متن فيلم ) در ميدان توپخانه بنزين ماشينمان تمام شد. پياده شديم و راه افتاديم و سطل به دست از اين سوي ميدان به آن سو. در راه صحبت درباره " عزاداران بيل " بود و اينكه كاري بكنيم ... ساعدي از گاو صحبت كرد و اينكه داستانش قشنگ است و به درد فيلم نمي خورد. داستان را تعريف كرد و شروع شد ... وزارت فرهنگ و هنر سرمايه فيلم را تامين كرد و به راه افتاد ... " البته اين فيلم مدتي با مشكل توقيف مواجه بود. چون فكر وجود روستاي فقير و بدون امكاناتي دولت را به شدت مشوش مي كرد. البته اين فيلم در ارايه به جشنواره هاي خارجي نخستين جايزه بازيگري به خاطر حضور عزت الله انتظامي از يك جشنواره خارجي ( جشنواره فيلم شيكاگو ) را به دست آورد و نقطه روشني در سينماي ايران آن زمان گذاشت. مهرجويي در سال هاي بعد با ساخت فيلم هاي " پستچي " و " دايره مينا " ژانرهاي ديگر توليد را نيز تجربه مي كند.



در سال 1349 جوان ديگري به نام علي حاتمي كه از عرصه نگارش و تئاتر به سينما آمده بود، فيلم سينمايي " حسن كچل " را بر اساس قصه ها و افسانه هاي فلكلوريك ايراني ارايه كرد. اين فيلم نخستين فيلم آهنگين ( استفاده از كلاه آهنگين و موسيقي در تمامي اثر ) سينماي ايران به شمار مي رود. حاتمي كه در ساخت تيزرهاي تلويزيوني تبحر داشت با استفاده از همين سابقه و فعاليت هاي تئاتري خود اثري ارايه كرد كه جوايز زيادي به دست آورد. اين كارگردان در ادامه فعاليت خود در همان سال فيلم سينمايي " طوقي" را با استفاده از عوامل توليد و كليشه هاي فيلم " قيصر " ساخت كه البته توفيق چنداني نيافت. البته كارگردان در اين فيلم نيز تمايل خود به استفاده از فرهنگ ايراني را نشان مي دهد و با بردن فيلم به شهرستان كاشان براي نخستين بار اثري خارج از تهران توليد مي كند كه از معماري زيباي اين شهر بهره هاي زيادي برده است. البته بخشي از اين فيلم كه به مطرح كردن يكي از مراسم عزداراي مذهبي قديمي با عنوان " قالي شوران " مي پردازد به وسيله دولت وقت سانسور مي شود.



در سال 1350 نخستين اقتباس سينمايي قابل اعتنا از يك رمان مشهور در سينماي ايران توليد مي شود. مسعود كيميايي كه حالا سبك و سياق خود را پيدا كرده است، دست به توليد " داش آكل " بر اساس داستاني از صادق هدايت مي زند. البته در آن زمان هم اعتراض هاي زيادي به اين كار كيميايي مي شود. چون بسياري كار او را دستكاري در روايت هدايت مي دانستند. اما اين فيلم موفق به كسب جايزه بهترين فيلم به مفهوم مطلق از جشنواره سپاس و فروش قابل قبولي مي شود.



يك سال بعد از آن يعني در سال 1351 فيلمساز ديگري به نام بهرام بيضايي با فيلم " رگبار " از عرصه تئاتر پا به عرصه سينما مي گذارد. اين فيلم شيوه روايي و بياني اين كارگردان را از همان ابتدا نشان مي دهد و حتي در ادامه روند پيدايش نوعي سينما كه از آن به سينماي روشنفكري يا هنري ياد مي شود، كمك زيادي مي كند. بيضايي درباره ساخت اين فيلم در گفت و گويي اظهار داشته بود: " آن روزها وقتي كه ما رگبار را دست و پا مي زديم تا مدتي خيال مي كرديم فقر مالي است كه فيلم را به بن بست كشانده، ولي خيلي زود متوجه چيز مهيب تري شديم، فقر فرهنگي ... حين ساختن رگبار من با حيرت تمامي اين دنيا را از نو كشف مي كردم و احتمالا" چيزي كه باعث شد رگبار به رغم همه مصايب بالاخره به پايان برسد، لجبازي من بود با دنياي كه آن را نمي خواست. " البته بيضايي همچنان به كار خود ادامه داد و در سال 1351 فيلم سينمايي " غريبه و مه " را ارايه كرد كه به جرات مي توان گفت يكي از آثار شاخص سينماي ايران در ارايه فيلمي انتزاعي با بياني كاملا" تصويري و سينمايي است.



در همين سال يعني سال 1351 ناصر تقوايي كه پيش از اين به كار ساخت مستند و آثاري چون " نخل "، " مشهد قالي " و " باد جن " پرداخته بود، دومين فيلم خود يعني " صادق كرده " را ارايه مي كند. اين فيلم پس از فيلم سينمايي " آرامش در حضور ديگران " ساخته مي شود اما به دليل توقيف سه ساله فيلم نخست، اين دو اثر تقوايي همزمان با هم بر پرده سينماها مي نشيند. آن هم به گونه اي كه يك سوم از تصاوير فيلم " آرامش در حضور ديگران " حذف مي شود. با همه اين احوال " صادق كرده " با توجه به اينكه از يك داستان واقعي اقتباس شده بود، به فروش خوبي دست مي يابد.

از ميان سينماگران نوگراي ايران سهراب شهيد ثالث با فيلم سينمايي " يك اتفاق ساده " در سال 1352 پا به عرصه توليد فيلم كشورماه مي گذارد. او اين فيلم را طي 16 روز به سفارش اداره كل امور سينمايي كشور وزارت فرهنگ و هنر و هزينه 130 هزار تومان مي سازد كه البته در عرصه سينماي هنري اثر قابل اعتنايي است، اما در زمينه اكران موفقيتي به دست نمي آورد. البته شهيد ثالث سبك فيلمسازي خود را با توليد " طبيعت بيجان " ادامه مي دهد و شكست تجاري فيلمش او را به سمت سينماي داستان گرا و تجاري نمي كشاند. از همين گروه سينماگران امير نادري با توليد فيلم " ساز دهني " در همين سال به جرگه سينماگران مي پيوندد. اين فيلم كه نوعي واقع گرايي احساسي و تند دارد، در لايه هاي زيرين خود به مفاهيم سياسي اشاره مي كند و مساله استبداد و استعمار را ارايه مي دهد. پرويز كيمياوي ديگر فيلمسازي است كه اسير سينماي تجاري و كم اهميت آن زمان نمي شود و با توليد فيلم " مغولها " در سال 1352 وارد عرصه سينما مي شود.اين فيلم بر اساس شخصيت آ سيد علي ميراز كه شخصيتي غريب و دوست داشتني در اطراف شهرستان طبس است، شكل مي گيرد و فيلم با به هم ريختن الگوهاي سينمايي اثري متفاوت ارايه مي كند.



در سال 1353 بهمن فرمان آرا ديگر فيلم سينمايي اقتباس شده بر اساس رماني از هوشنگ گليشري با عنوان " شازده احتجاب " را ارايه مي كند كه از وجوه تاريخي برخوردار است. اين اثر كه پس از " خانه قمر خانم " دومين ساخته سينمايي فرمان آرا به شمار مي رود، عنوان بهترين فيلم به مفهوم مطلق را از سومين جشنواره بين المللي فيلم تهران را به دست مي آورد. در سال 1355 فيلم غير متعارف ديگري با عنوان " نازنين" به وسيله عليرضا داود نژاد ساخته مي شود كه هر چند اثري غير متعارف و جسور ( به سبب مطرح كردن مساله سقط جنين براي نخستين بار در يك كار سينمايي ) است اما به دليل ركود اقتصاد سينما و تعطيلي يكي از دو مجله سينمايي انعكاس چنداني پيدا نمي كند. يك سال بعد از آن عباس كيا رستمي دومين فيلم سينمايي خود با عنوان " گزارش " را ارايه مي كند كه در آن از ساختاري مستند گونه بهره مي برد و به جز شهره آغداشلو از نابازيگران استفاده مي كند. اين فيلم موسيقي ندارد و به صورت صدابرداري سر صحنه گرفته مي شود. اين فيلم اثري حرفه اي - تجاري محسوب مي شود كه زندگي طبقه متوسط تهران نشين را به تصوير مي كشد.









با افزايش مبارزات عليه رژيم طاغوت سينما هم دچار تحول و ركود نسبي مي شود تا اينكه در سال 1357 انقلاب شكوهمند اسلامي به پيروزي مي رسد. از اين زمان به بعد سينما وسيله اي براي بيان معاني بلند انقلابي و اسلامي مي شود و به سمت سينمايي انساني پيش مي رود. سينماي پس از انقلاب را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. اما دهه نخست انقلاب يعني دهه 60 زمان بروز استعدادهاي جديد و آمدن جوانان سينماگري است كه به آرمان هاي انقلاب توجه خاص نشان مي دهند. در اين كوتاه به تعدادي از فيلم هاي تاثيرگذار دهه 60 اشاره مي شود.



در سال 1358 محمد علي نجفي كه جزو نخستين فيلمسازان انقلابي بود، فيلم سينمايي " جنگ اطهر " را توليد مي كند. اين فيلم به مسايل اجتماعي مي پردازد، اما از حال و هواي دوران ابتداي انقلاب برخوردار است و بر مساله حفظ و رعايت حجاب تاكيد مي شود. در سال 1361 فريبرز صالح نخستين فيلم سينمايي ايراني با توجه به گوشه اي از تاريخ اسلام را ارايه مي كند. اين فيلم به همت سپاه پاسداران توليد مي شود در زمان خود از هزينه بالايي برخوردار بود. چنان كه هزينه اي بين 9 تا 15 ميليون تومان براي توليد آن تخمين زده اند.



بهرام بيضايي پس از انقلاب با فيلم " مرگ يزدگرد " به عرصه توليد باز مي گردد. تهيه كننده اين فيلم سازمان صدا و سيما بود و در سال 1361 توليد شد. اين فيلم در كنار سه فيلم " سفير"، " خط قرمز " ( مسعود كيميايي ) و " حاجي واشنگتن " ( علي حاتمي ) در نخستين جشنواره بين المللي فيلم فجر شركت كرد. اما تنها در همين جشنواره يك اكران گرفت و به دليل بي حجاب بودن بازيگران فيلم، تهيه كننده حتي براي گرفتن مجوز هم اقدام نكرد. البته بهرام بيضايي با ساخت دو فيلم " شايد وقتي ديگر " و " مسافران " در سال هاي 1367 و 1369 شيوه خود را پي گرفت. " مرگ يزدگرد " هم با آنكه اكران عمومي نگرفت اما نسخه ويديويي آن در جامعه پخش شد.









در اين سالها با شروع جنگ تحميلي سينماگران در راه ايجاد سينماي دفاع مقدس گام برداشتند و كارگردان هاي جواني پا به عرصه گذاشتند. رسول ملاقلي پور از جمله فيلمسازان جنگ بود كه پس از فيلم هاي " نينوا " و " بلمي به سوي ساحل " تجربه توليد بيشتري كسب كرد و به ارايه فيلم " پرواز در شب " در سال 1366 پرداخت كه اين فيلم از نظر جذب مخاطب توانست با سطح قابل قبولي از مخاطبين ارتباط برقرار كند. در همين سال داريوش مهرجويي فيلم " اجاره نشين ها " را ساخت به جهت برخورداري از مايه هاي بسيار قوي طنز و بهره گيري از بيشتر بازيگران شناخته شده، فروش بسيار بالايي داشت. در سال 1366 محسن مخملباف با فاصله گرفتن از فيلم هاي پيشين خود ( توبه نصوح و عروسي خوبان ) به ارايه فيلمي اجتماعي با عنوان " دستفروش " پرداخت. اين فيلم از جمله آثار اپيزوديك سينماي ايران است كه با وجود ادامه روند بيان ايدئولوژي اين فيلمساز از ساخت بهتري بهره مي برد. مخملباف در سال 1368 فيلم " بايسيكل ران " را روانه سينماها كرد كه با فيلم هاي پيشين او بسيار متفاوت بود.

در سال 1366گردان ديگري به نام داريوش فرهنگ با فيلم " طلسم " به سينماي ايران آمد. اين فيلم نسبت به ساير آثار ايراني استفاده بسيار بهتري از تكنيك و ابزار سينماييي كرده بود. در همين سال ناصر تقوايي فيلم سينمايي " ناخدا خورشيد " را ارايه كرد كه اثري قابل اعتنا به شمار مي رود. يك سال بعد يعني در سال 1367 دو كارگردان زني كه پس از انقلاب اسلامي وارد سينماي ايران شدند، به ارايه آثار خود پرداختند. پوران درخشنده كه فيلم " رابطه " را توليد كرده بود اين با ارايه فيلم " پرنده كوچك خوشبختي " اثري خوش ساخت تر ارايه كرد كه در ژانر ملودرام به شمار مي رود. رخشان بني اعتماد نيز نخستين فيلم خود با عنوان " خارج از محدوده " را توليد كرد كه اثري آميخته به مسايل جدي و طنز بود.



عباس كيارستمي كه مدتي از عرصه فيلمسازي دور مانده بود در سال 1367 فيلم سينمايي " گزارش " را توليد كرد كه تسلط كامل فيلمساز بر ابزار سينمايي را نشان مي داد و فصل تازه حضور فيلم هاي ايراني در جشنواره هاي خارج از كشور را رقم زد. در سال 1368 جوان ديگري به طور جدي وارد عرصه فيلم دفاع مقدس شد. ابراهيم حاتمي كيا كه تحصيلات سينمايي هم داشت با ساخت فيلم سينمايي " ديده بان " جلوه ديگري از آثار دفاع مقدس را ارايه كرد و شروع دوباره اي براي اين گونه سينمايي شد. در همين سال كيومرث پور احمد كه جسته و گريخته كارهاي سينمايي كرده بود، نخستين فيلم جدي عرصه كودك و جوان سينماي ايران با عنوان " لنگرگاه " را توليد كرد كه اتفاقا" به مذاق بيننده هم خوش آمد. البته فيلم هاي سينمايي " دزد عروسكها " به كارگرداني محمد رضا هنرمند و " كليد " ساخته ابراهيم فروزش نيز از ديگر آثار شاخص سينماي كودك و نوجوان به شمار مي روند كه در سال 1369 توليد شدند و فيلم " دزد عروسكها " با استقبال كم نظير مخاطبين مواجه شد.



در سال 1368 ابوالفضل جليلي نيز نخستين فيلم خود با عنوان " گال " را به تهيه كنندگي شبكه اول سيما تهيه و توليد كرد. اين تنها فيلم جليلي است كه امكان اكران عمومي و پخش از تلويزيون را به دست آورده است.



سينماي ايران پس از اين سالها با توجه به شرايط جامعه به راه خود ادامه داد و همچنان اين راه را مي پيمايد، اما شايد جالب توجه باشد كه بيشتر آثار توليد شده در دهه 60 هر چند كه از نظر كميت بسيار كمتر از توليدات دهه 70 و 80 است، اما به جهت كيفيت و ايجاد جريان هاي سينمايي آثار قابل تامل و راهگشا بوده اند.

منابع:

1- كتاب " صد فيلم " نوشته احمد اميني

2- كتاب " آوانس اوگانيانس: زندگي و سينما " تاليف جمال اميد