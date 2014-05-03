کاهش آمار قبولی آذربایجان شرقی در کنکور دانشگاه سراسری/ ضرورت احیای نشاط تحصیلی در دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر شنبه با بیان این مطلب در دیدار معلمان نمونه استانی و کشوری با استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز معلم افزود: توسعه کشور بدون وجود آموزش و پرورش امکان پذیر نیست چرا که قدم اول توسعه در هر کشور تربیت و آموزش نیروی انسانی با نشاط است.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم دوران شکوفایی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید محقق شود چرا که رییس جمهور برای ارتقاء جایگاه معلمان تاکید ویژه ای دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات معلمان خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های اصلی معلمان مشکل معیشتی است که باید این موضوع برای افزایش امیدواری در معلمان حل شود.

جبارزاده ادامه داد: در دولت تدبیر و امید شاهد رشد و تعالی آموزش و پرورش در تمامی ابعاد خواهیم بود و این امر افزایش انگیزه خدمت در معلمان را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلات اصلی نظام آموزشی استان گفت: باید با همکاری معلمان وضعیت نامناسب تحصیلی دانش آموزان بررسی شده و برای حل مشکلات آنها چاره اندیشی شود.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: معلمان باید علاوه بر تعلیم و تربیت دانش آموزان در توسعه استان نیز تلاش کنند.

جبارزاده با بیان اینکه روحیه امید در دانشگاه ها از بین رفته است، اظهار داشت: معلمان باید با افزایش انگیزه دانش آموزان باعث توسعه نظام آموزشی استان شوند.

وی احیای نشاط و امیدواری دانش آموزان را برای ادامه تحصیل را از ضروریات دانست و خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نشاط و امیدواری را در نوجوانان و جوانان احیا کنیم شاهد جامعه ای نا امید و بی تکلیف خواهیم بود.

جبارزاده قدم اول توسعه استان را توسعه پرورش دانست و خاطرنشان کرد: توسعه استان بدون توسعه پرورشی محقق نمی شود و باید برای تحقق این امر تلاش جدی شود.