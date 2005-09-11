آغاز پرداخت افزايش مستمري 6 ماهه اول زنان سرپرست خانوار

پرويز زارعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: افزايش دوبرابري مستمري زنان سرپرست خانوار در سال 84 بتازگي با اختصاص 100 ميليارد ريال براي 6 ماهه اول سال جاري از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، در برخي استانها آغاز شده و تا اواخر شهريور ماه نيزدر تمام استانهاي كشور اجرا خواهد شد .

وي در خصوص علت تاخير 6 ماهه افزايش مستمري 140 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي خاطر نشان كرد: عدم تخصيص اعتبارات لازم از سوي سازمان مديريت دليل اصلي اين امر بود اما به دليل تلاش مسوولين سازمان بهزيستي بالاخره پس از گذشت چندين ماه از سال اعتبارات لازم اختصاص يافت و ما توانستيم به قول خود عمل كرده و تمام مبلغ افزايش را بصورت يكجا به زنان سرپرست خانوار پرداخت كنيم.

معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي تاكيد كرد: هم اكنون مستمري افزايش يافته اين زنان 16 تا 30 هزار تومان است كه اين مبلغ ناچيز نسبت به قبل دو برابر شده است .

زارعي به عدم افزايش اعتبارات مستمري زنان سرپرست خانوار نسبت به سال گذشته اشاره كرد و گفت : قرار بود امسال اعتبار بيشتري براي زنان سرپرست خانوار تعلق گيرد ، اما اين امر صورت نگرفت و اعتبارات اختصاص يافته مانند سال گذشته پرداخت شده است.