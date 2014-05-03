وقوع یک فقره قتل به وسیله سلاح گرم در بروجرد/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین صبح شنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: اواخر هفته گذشته ماموارن انتظامی شهرستان از طریق فوریتهای پلیسی 110 از وقوع یک فقره تیر اندازی منجر به جرح در یکی از کوه های اطراف بروجرد مطلع شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله ماموران به محل وقوع حادثه اعزام و در بررسی های اولیه مشخص شد یک خانم به همراه فرزندش که برای تفریح با خانواده به کوه های چغابل بروجرد رفته بود توسط افرادی ناشناس و به وسیله اسلحه گرم مجروح و ضاربان از صحنه متواری شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: مصدومان به بیمارستان انتقال داده می شوند که یک نفر از خانومهای مصدوم به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.

سرهنگ پور غلامحسین گفت: با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات گسترده و همه جانبه پلیس آغاز و در نهایت قاتل بشناسایی و به همراه همدستش دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از آنها یک قبضه اسلحه شکاری تک لول و یک قبضه اسلحه جنگی کلاش که در صحنه قتل به کار رفته بود کشف شد گفت: قاتل و همدستش با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.