شرایط سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فارس آماده است

محمد مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سرمایه گذای در بخش کشاورزی توسعه و پیشرفت را به همراه خواهد داشت، گفت: راه اندازی کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی از جمله اولویت های این بخش در استان فارس است.

وی تصریح کرد: فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان فارس مشخص شده و تمامی سرمایه گذاران می توانند به راحتی به این کتاب دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس صادرات را از دیگر اولویت های کشاورزی فارس دانست و تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که صادرات می تواند رونق بخش کشاورزی باشد که البته با توجه به توانایی های بخش خصوصی استان فارس انتظار ما نیز افزایش یافته است.

قاسمی افزود:هواپیمای باربری نیز در خدمت صادرکنندگان به کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفته که امیدوارم به گونه ای این کار انجام شود که شاهد کمبود ساعت های پرواز شویم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نوع کشاورزی سنتی در استان فارس تغییر خواهد کرد، گفت: آنچه که باید بیش از گذشته مد نظر قرار داده شود توجه به کشاورزی مکانیزه است زیرا این نوع کشاورزی برای کشاورزان نیز ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: سرمایه گذاری در تغییر الگوهای کشاورزی هرچند به زمان احتیاج دارد اما به طور حتم باعث توسعه و پیشرفت می شود.

قاسمی با بیان اینکه صندوق حمایت از سرمایه گذاری را در شهرستانهای مختلف استان راه اندازی خواهیم کرد، یادآور شد: شعبه صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در 28 شهرستان استان فارس راه اندازی می کنیم.

وی افزود: از هرگونه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس که متناسب با زیر ساختها و پتانسیلهای این استان باشد حمایت می کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: زمانیکه در استان تولیداتی همچون خرما، گل محمدی، انجیز، گندم و....... داریم باید صنایع وابسته به فرآوری اینگونه محصولات نیز راه اندازی شود نه اینکه تولید را برای فرآوری صادر کنیم و با رقم بالاتر تولیدات خودمان را خریداری کنیم.