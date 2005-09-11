اسناد و پرونده هاي مطبوعاتي ايران دهه هفتاد مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب مذكور با نگاهي غير تحليلي ، سعي دارد كليه اسناد ومدارك مربوط به محاكمات مطبوعاتي در سالهاي دهه 70 را در اختيار علاقه مندان قرار دهد .



اين مجموعه دربردارنده اسناد و شرح مفيدي از 280 محاكمه مطبوعاتي در سالهاي 1370 تا 1379 است كه در150 مورد علاوه بر شرح مفيد محاكمه به نسبت به درج متن كامل آراي صادره از سوي دادگاههاي رسيدگي كننده به پرونده مورد نظر اعم از بدوي ، تجديد نظر استان ، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت الهي اقدام گرديده است و در مواردي كه به هر دليل به اصل آرا دسترسي نبوده است .



به گزارش مهر ، نويسنده سعي كرده فحواي نظرات هيات منصفه و آراي صادره ازدادگاه ها و نقل ازنشريات معتبررا بياورد . در مورد برخي از پرونده ها مطرح شده درسالهاي 1370 و 1371 كه موضوع شكايت درآنها حائزاهميت بوده ، سعي شده است تمامي اسناد و مدارك پرونده اعم از متن شكايت شاكي يا شاكيان ، دفاعيات متهم ، گزارش جلسه دادگاه نظر هيات منصفه آراي صادره دادگاه بدوي ، تجديد نظر و ديوان عالي كشور و واكنش هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعيه هاي دادگستري در خصوص موضوع آورده شود .

كتاب هزار وششصد و شصت صفحه اي اسناد و پرونده هاي مطبوعاتي ايران دهه 70 كه در سه جلد به چاپ رسيده است ازنخستين پرونده دهه 70 كه متعلق به رسيدگي به پرونده مدير مسوول روزنامه خراسان است تا آخرين پرونده اين دهه كه متعلق به مدير مسوول نشريه راهيان فيضه است را در بر ميگيرد.

لازم به ذكر است " عذرا فراهاني " گرد آورنده كتاب فارغ التحصيل مقطع كارشناسي در رشته هاي حقوق و روان شناسي است و در طول يك دهه اخير صاحب مقالات حقوقي ، سياسي و اجتماعي متعدد در جرايد كيثر الانتشار است .

وي چندين سال است كه با راي جامعه مطبوعاتي به عنوان بازرس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران انتخاب شده و در حال حاضر ، فعاليت اصلي خود را در زمينه حقوق مطبوعات متمركز ساخته است.