وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت در زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با خودرو سواری پژو در محور خدابنده به ابهر باعث فوت یک نفر شد.

وی اظهار داشت: علت اصلی وقوع این تصادف انحراف به چپ ازجانب خودرو پراید بود.

رئیس پلیس راه استان زنجان، همچنین از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور زنجان به تبریز خبر داد و گفت: در این تصادف هم عدم توجه به جلو عامل تصادف بوده است.

سرهنگ شیر محمدی، به جراحت سه سرنشین دیگر اشاره کرد و یادآور شد: در این حادثه خودرو پراید در آتش سوخت.

وی گفت: قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامت راننده است بنابراین رانندگان باید با رعایت قانون سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: متاسفانه 70 درصد از تصادف فوتی به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی است بنابراین رانندگان به محض خستگی از رانندگی دست بکشند.