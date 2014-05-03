نگارش اولین کتاب تالیفی درباره خیار دریایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید افخمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مازیار یحیوی و مهندس مریم احسان پور به عنوان دیگر مولفان این کتاب گفت: کار جمع آوری اطلاعات، نویسندگی، ویراستاری، چاپ و انتشار آن بالغ بر 36 ماه طول کشیده است.

این کارشناس اداره کل شیلات هرمزگان افزود: در این کتاب سعی شده است اطلاعاتی در خصوص زیست شناسی، رده بندی، پراکنش، ترکیبات شیمیایی بدن، بیماریها، صید و صیادی و آبزی پروری این موجودات ارائه گردد.

افخمی تصریح کرد: در فصل دوم و سوم نیز به خصوصیات مورفولوژیک و اکولوژی گونه های موجود در خلیج فارس و گونه های تجاری سایر نقاط دنیا به همراه تصاویر رنگی از گونه مورد نظر و ساختار های آهکی دیواره بدن آنها پرداخته شده است.

این محقق و نویسنده جوان بابیان اینکه خیار های دریایی از موجودات بسیار با ارزش در دریا ها می باشند که خوشبختانه تنوع نسبتاٌ مناسبی از ابن موجودات در آبهای ساحلی خلیج فارس بخصوص در سواحل ایرانی آن وجود دارد ابراز داشت :با این وجود متاسفانه تا کنون مطالعات جامع و کاملی بر روی این موجودات در کشور انجام نشده است.