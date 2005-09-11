ديپلماتهاي سازمان ملل: پيش نويس اصلاحات آماده نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در حالي كه فقط 4 روز به برگزاري بزرگترين نشست جهان در مجمع عمومي سازمان ملل باقي مانده است، ديپلمات هاي اين سازمان از پيشرفت بسيار كم و عدم توافق درباره پيش نويس اصلاحات اين ارگان بين المللي خبر دادند.

گانتر پلاگر سفير آلمان در سازمان ملل اعلام كرد: البته ما پيشرفت داشته ايم اما پيشرفت بسيار كم بوده است.

وي كه در جمع نمايندگان 30 كشور عضو سازمان ملل در مورد تروريسم، خلع سلاح، محافظت افراد در برابر نسل كشي و شوراي حوق بشر سخن مي گفت، اظهار داشت : ما درباره هيچ يك از اين مسائل به توافق نرسيده ايم و هنوز اختلافات زيادي در اين زمينه باقي مانده است.

برونو استاگنو اوگارته سفير كاستاريكا نيز گفت : ما درباره برخي موضوعات تاحدي پيشرفت داشته ايم.

وي افزود: قراراست گروه 30 كشور امروز يكشنبه با يكديگر ديدار كنند تا بارديگر موضوع اصلاحات را مورد بررسي قرار دهند.



به گفته وي، درباره تشكيل شوراي حقوق بشر تاحدودي اجماع حاصل شده است.



اين در حالي است كه آمريكا همچنان به تحميل ديدگاه ها و نظرات خود در زمينه اصلاحات در سازمان ملل متحد ادامه مي دهد به گونه اي كه اين دخالت ها با نارضايتي اكثر كشورها روبرو شده است تا جائي كه مشاور كوفي عنان تاكيد كرد آمريكا در موضوع اصلاحات تنها به منافع خود مي انديشد و منافع سايركشورها را در نظرنمي گيرد.