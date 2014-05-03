1.5 میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی لرستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی هفته گذشته یک میلیون و 578 هزار و 422 مورد تردد وسایل نقلیه در جاده های لرستان صورت گرفته که این میزان چهار درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش داشته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: از این میزان 490 هزار و 547 مورد تردد یعنی حدود 31 درصد کل ترددها مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین بوده است.

حیدری همچنین پر تردد ترین محور مواصلاتی لرستان را در این مدت جاده دورود - چالانچولان عنوان کرد و افزود: در این مدت 82 هزار و 510 مورد تردد وسایل نقلیه در این محور داشته ایم.

وی همچنین بیشترین سرعت ثبت شده وسایل نقلیه در جاده های لرستان را در محور بروجرد - توره عنوان کرد و گفت: بیشترین سرعت ثبت شده در این جاده 104 کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان میانگین سرعت ثبت شده در محورهای مواصلاتی لرستان را 81 کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و بیان داشت: ساعت اوج تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی لرستان از 19 تا 20 بوده است.