به گزارش خبرنگار مهر، هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم به منظور توسعه و تعمیم این رشته ورزشی و با هدف شناسایی برترین های شنا قم در بخش بانوان این پیکارها را برگزار کرد و برترین ها در هشت گروه سنی معرفی شدند و در پایان مورد قدردانی قرار گرفتند.

این دوره از مسابقات شنا قهرمانی بانوان با عنوان جام مادران سالم در استخر اختصاصی بانوان نرگس قم برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان در گروه های سنی 25 تا 29، 30 تا 34، 35 تا 39، 40 تا 44، 45 تا 49، 50 تا 54، 55 تا 59 و 60 سال به بالا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بر اساس برنامه ریزی بخش بانوان هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم بانوان شرکت کننده در پیکارهای شنا قهرمانی بانوان قم فقط در رشته 50 متر آزاد با یکدیگر رقابت کردند در حالی که همراه داشتن بیمه ورزشی سال 93 و ارائه شناسنامه یا کارت ملی برای تمامی شکرت کنندگان الزامی بود.

در پایان این دوره از پیکارها و در مسابقات رده سنی 25 تا 29 سال فاطمه حسین جمال با رکورد 36 ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت در حالی که در رده سنی 30 تا 34 سال معصومه یزدان پناه با رکورد 43 ثانیه موفق به کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی شد.

در پایان رقابت های رده سنی 35 تا 39 سال مسابقات شنا بانوان قم لیلا کرمی با زمان 42 ثانیه به مقام قهرمانی رسید و در رده سنی 40 تا 49 سال فاطمه پیران با زمان 35 ثانیه این عنوان را از آن خود کرد و مریم تشکینی نیز با ثبت همین رکورد همراه با پیران عنوان قهرمانی مشترک را کسب کرد.

در رقابت های رده سنی 50 تا 54 سال فروغ السادات ذوشرافتین با زمان 39 ثانیه به مقام قهرمانی دست پیدا کرد در حالی که در رقابت های رده سنی بالای 60 سال فاطمه زحمت کش با زمان 2 دقیقه و پنج صدم ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد.

