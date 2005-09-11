محمد رضا شجريان: موسيقي، مادر سينماست

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، محمد رضا شجريان كه پس از سخنان " امين تارخ " درباره " پروژه باغ هنر بم "، به سن دعوت شد، گفت: موسيقي، مادر سينما و جلوه عشق الهي است. موسيقي عشق آفرين است و به روح انسان ها لطافت مي بخشد.

وي در ادامه از علاقه اش به سينما گفت و افزود: دلم براي تمام هنرهاي ايراني مي تپد و بخشي از زندگي من به ديدن فيلم مي گذرد، اما متاسفانه نمي توانم در سالن سينما حضور پيدا كنم.

وي در ادامه گفت: جايزه بردن يا نبردن، مهم نيست، بلكه مهم، ماندگاري در عرصه هنر است.

شجريان در پايان نهمين جشن خانه سينما ، قطعه " تو كردي " به آهنگسازي " علي تجويدي " را در دستگاه " چهارگاه " و در ميان تشويق هاي مداوم حاضرين، كه اكثرا ايستاده بودند، خواند. بطوري كه حتي آن عده از علاقمندئان سينما كه پشت درهاي بسته تالار وحدت مانده بودند، با شنيدن صداي شجريان، به سمت تالار حجوم آوردند. .

خاطر نشان مي شود كه محمد رضا شجريان اين قطعه موسيقايي را در سفر خود به همراه ديدار خبرنگاران ار پروژه باغ هنر بم و در جواب آواز "علي جهاندار" خواند. باغ هنر بم، 7000 متر مربع زيربنا دارد و شامل 4 ساختمان، متشكل از كتابخانه گالري ، باغچه ، آمفي تئاتر، فضاي پيوندي و... است . كل بودجه براي ساخت اين پروژه 5/2 ميليارد تومان برآورد شده كه تاكنون 300 ميليون تومان آن جمع آوري شده است.

گفتني است محمد رضا شجريان شماره حساب 4280 بانك ملي شعبه هفت تير تهران به نام خود را براي دريافت كمك هاي مردمي به پروژه باغ هنر بم اختصاص داده است..