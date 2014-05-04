به گزارش خبرگزاری مهر، درباره ی گزارشی که در تاریخ دوم اردیبهشت 1393 و با عنوان «فریاد محیط زیست گلستان در پس سکوت مسئولان/ مدیرکل محیط زیست پاسخگوی رسانه ها باشد» به مناسبت روز جهانی زمین بر خروجی آن خبرگزاری وزین قرار گرفت، نکاتی چند را یادآوری می کنیم. خواهشمندیم بر اساس قانون مطبوعات، این جوابیه از سوی آن خبرگزاری محترم منتشر شود.

1- متن تهیه شده از منظر علوم « محیط زیست » و « روزنامه نگاری » متنی غیرعلمی، بدون مستندات و حول چندمحور کلی بوده که قبلا از سوی مدیرکل محیط زیست گلستان و روابط عمومی بارها پاسخ آن ها داده و در رسانه ها و از جمله آن رسانه ی محترم، منتشر شده است. متنی که حتی گاه مخاطب را گم کرده و در برخی موارد راه حل بحران هایی را که متولی آن « اداره کل جنگلها، مراتع و آبخیزداری استان» و یا تشکیلات « آب منطقه ای استان» است از مسوولان اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان می خواهد. از جمله اشاره به « انقراض گونه ی درختی سرخدار، تخریب جنگل ها و مراتع در استان گلستان، در خطر بودن جنگل های هیرکانی، تنش های آبی موجود، توجه ناکافی به ذخیره گاه های جنگلی و ...» که اساسا در قانون، جزو وظایف سازمان های دیگری به جز سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استانی آن هاست.



2- نویسنده گزارش مدعی شده که مدیرکل محیط زیست گلستان جوابگوی خبرنگاران نیست؛ در حالی که از زمان روی کار آمدن ایشان تاکنون که کمی بیش از 4 ماه است ایشان دو کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران تمامی رسانه های استان داشته اند. همچنین بارها با خبرنگاران استانی و حتی کشوری مصاحبه های تلفنی داشته اند. بنابراین خوب است خبرنگار محترم مستنداتی را ارائه می کردند که بر اساس آن، پاسخگو نبودن مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان اثبات می شد.

3- نوشته اید :« در ماه های آغازین شروع فعالیت مدیرکل جدید، برای بررسی برنامه ایشان، خبرنگار مهر درخواست مصاحبه داد که پس از پیگیری قرار شد سوالات به صورت کتبی در اختیار این سازمان قرار بگیرد. پس از اعلام کتبی سوالات و پیگیری بیش از یک هفته ای خبرنگار مهر بر دریافت پاسخ، اعلام شد که سوالات قابلیت پاسخگویی ندارند. اما مدتی بعد در نشستی مطبوعاتی با حضور همه ی رسانه ها به این سوالات پاسخ داده شد.»

آیا پاسخ ندادن یک مدیرکل به سوال های خبرنگاران در ابتدای ورود به یک اداره کل که 8 سال از آن دور بوده و اطلاعاتی از طرح ها، چالش ها و مسائل آن ندارد، دلیلی بر پاسخگو نبودن ایشان است یا این که آن مقام مسوول ترجیح داده بدون داشتن اطلاعات دقیق، اظهار نظر نکند و مدتی بعد که اطلاعات لازم را کسب کرد در جمع تمام خبرنگاران، به آن ها پاسخ دهد. به نظر شما که عضوی از رکن چهارم دموکراسی هستید آیا این حرکت نشانه ی دقت، صحت در ارائه پاسخ، راستگویی و احساس تعهد نسبت به رسانه های پرسشگر نبوده و قابل تقدیر نیست؟!



4- درباره ی مشکلاتی که نوشته اید پاسخی داده نشده از جمله جاده ی ابر و آشوراده، مشکلات محیط زیستی پتروشیمی گلستان، مجوزهای شکار و صید، ضرب و شتم محیط بانان و .... به نظر می رسد خبرنگار محترم شما در جریان اخبار رسمی منتشر شده روز هم نیستند و آن ها را مطالعه نمی کنند. چرا که موضوع جاده ی ابر و تصمیم نهایی درباره ی آن، چندین بار هم در رسانه های ملی و هم استانی منعکس شد و اعلام کردیم که «همه باید منتظر رای نهایی کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست باشیم.» از سوی دیگر احداث مجتمع پتروشیمی گلستان در دولت نهم تصویب شده و دولت یازدهم و مدیران آن نقشی در آن نداشته اند. درباره ی آلودگی های آن نیز که خبرنگار شما دغدغه اش را داشته آیا می توان به صنعتی که هنوز در مرحله ی احداث ساختمان است و فعالیت خود را آغاز نکرده درباره ی استاندارد بودن یا نبودن تجهیزات و دستگاه های آن سخن برانیم و تذکری درباره ی آلودگی های احتمالی که بعدا رخ خواهد داد بدهیم؟

5- نوشته اید « از وظایف مشاور رسانه ای پاسخگویی به رسانه ها نیست و متولی این امر روابط عمومی دستگاه یا سازمان است... در حالی که در برخی موارد مدیرکل محیط زیست، خبرنگاران را به مشاور رسانه ای خود ارجاع می دهد.» این که مدیر یک سازمان، فردی را که به عنوان مشاور رسانه ای خود انتخاب کرده در مورد یا مواردی به عنوان فرد قابل اعتماد برای کمک گرفتن در ارتباط با رسانه ها به کار بگیرد خلاف هیچ اصل مدیریتی و رسانه ای و پاسخگونبودن مدیر آن مجموعه نیست؛ با این همه، کمتر از یک هفته پیش از انتشار این گزارش بر روی خبرگزاری مهر، شما به مشاور رسانه ای مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان به طور شفاهی درخواست مصاحبه با شخص مدیرکل را دادید که ایشان نیز قول گرفتن وقت برای انجام آن را به شما دادند. اما تنها پس از گذشت 3 شبانه روز از این زمان، بدون این که تماسی مجدد بگیرید و یا مسئله را پیگیری کنید این متن گزارش گونه را منتشر کرده اید.

6- حتی اگر بپذیریم که کوتاهی برای گرفتن وقت مصاحبه از سوی روابط عمومی و یا مشاور رسانه ای مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان بوده است باز هم متنی که شما نوشته و شخص مدیرکل را به "پاسخگو نبودن" متهم کرده اید دقیق و صحیح نیست. درحالی که بر اساس تمامی قوانین روزنامه نگاری در ایران و جهان، گزارش، مصاحبه و یا خبر باید بر اصل «صحت» بنا شود. بر این اساس جای برخورد حقوقی با آن رسانه محترم برای شخص مدیرکل محفوظ است. اما از آن جایی که ما معتقدیم جامعه ی بدون نقد و صدای مخالف، جامعه ای تک بعدی و بی روح است و پویایی ندارد و همچنین در تمام مراحل به شفاف سازی و آگاهی بخشی به جامعه اعتقاد داریم و منشور انتخاباتی دولت تدبیر و امید نیز بر این نکته تاکید داشته است ترجیح می دهیم با رسانه و اصحاب آن تا حد امکان، برخورد قضایی صورت نگیرد و از این حق خود درمی گذریم.

امید است در راستای اطلاع رسانی منصفانه و بدون جهت گیری و البته کارشناسانه، دقیق و مستند، موفق و پیروز باشید.

توضیح مهر:

1- در مورد اول، روابط عمومی متن را غیر علمی و کلی خوانده و عنوان شده که از سوی مدیرکل و روابط عمومی بارها پاسخ داده شده است. همانطور که روابط عمومی محترم سازمان در جریان هستند و به همین علت بارها به سوالات پاسخ داده اند پیگیری مسائل به خصوص در حوزه محیط زیست بسیار مهمتر از درج خبر است. زیرا می توان طی زمان کوتاهی به محیط زیست آسیب زد اما جبران آن ها شاید سال ها به طول انجامد. لذا این توقع از سازمان مذکور وجود دارد با توجه به دغدغه ها دولت یازدهم در حوزه محیط زیست همواره برای پیگیری مسائل مختلف همراه رسانه ها باشد.

2- در مورد دوم ضمن تایید برگزاری چند نشست خبری توسط مدیرکل محترم، قابل ذکر است در اکثر تماس های تلفنی انجام شده با ایشان، عنوان کردند که پاسخ را از مشاور رسانه ای دریافت کنید. در مواردی مانند صدمه دیدن محیط بانان با توجه به حساسیت موضوع ، توسط مشاور رسانه ای ایشان پیگیری شد. اما مطمعنا نیاز است در موارد مختلف، مدیرکل محترم به عنوان شخص اول سازمان در استان گلستان شخصا پاسخگوی خبرنگاران باشند. از سوی دیگر در موارد مختلف رسانه های مختلف نیز پیگیر گزارشات اختصاصی خود هستند، لذا نمی توان منتظر بود تا نشست خبری برگزار شد.

درباره این گزارش نیز بیش از ده روزه سرپرست و خبرنگار خبرگزاری مهر در استان گلستان از طریق روابط عمومی مذکور پیگیر مصاحبه با آقای اسماعیل مهاجر بودند. در موارد متعدد پیگیری عنوان شد که هنوز موفق به تنظیم وقت برای مصاحبه با ایشان نشده اند. در آخرین تماس که در روز شنبه 30 فروردین بود روابط عمومی سازمان اعلام کرد که خود نیز موفق به ملاقات با آقای مهاجر نشده اند.

3- در مورد سوم که به نظر می رسد زیر سوال بردن رسانه است و از نظر حرفه ای به دور است، اما همانطور که در این مطلب آمده است درخواست مصاحبه توسط این خبرگزاری به اداره کل ارسال شده است و این اداره خواستار ارسال سوالات به صورت کتبی شده و قرار بود یک هفته پس از دریافت سوالات پاسخ داده شود. یک هفته بعد اعلام شد که سوالات قابل پاسخگویی نیست اما در نشست خبری که چند روز بعد برگزار شد به کلیه این سوالات پاسخ داده شد.

4- در مورد چهارم هم که به تکرار سعی بر زیر سوال بردن خبرنگاران پر تلاش استان شده، عنوان شد که موضوع مذکور بارها در رسانه ها منعکس شده است. دوباره تاکید می کنم پیگیری مسائل محیط زیستی بسیار مهمتر از انتشار تنها یک خبر است. در مورد جاده ابر مدافعان احداث جاده ابر بارها درباره این جاده طی ماه های گذشته صحبت داشته و پیگیری های جدی کرده اند. لذا خبرنگار حوزه محیط زیست این خبرگزاری با توجه به فرا رسیدن روز جهانی زمین پاک در نظر داشت با بررسی مجدد این موضوع یادآوری دوباره درباره جاده ابر داشته باشد که به نظر می رسد روابط عمومی مذکور تمایلی برای پاسخگویی مجدد به این موضوع ندارد.

درباره پتروشیمی نیز ضمن تایید مطلب شما باید دوباره مورد قبل تاکید شود و عنوان کرد با توجه به این که تصمیم گرفته شده این صنعت راه اندازی شود، نیاز است با پیگیری مسئولان این موضوع به پتروشیمی تاکید شود که در درجه اول برای خرید استاندارد ترین وسایل و تجهیزات اقدام کند. این در شرایطی است که مدیران پتروشیمی اعلام کرده اند که در حال خرید تجهیزات هستند.

5- در مورد موضوع پنجم هم درباره صحبت سرپرست خبرگزاری مهر در استان گلستان با مشاور رسانه ای باید گفت، به ایشان اعلام شد که درخواست مصاحبه این خبرگزاری با مدیرکل محیط زیست گلستان به روابط عمومی اعلام شده و منتظر اعلام زمان مصاحبه هستیم که مشاور محترم هم ابتدا اعلام کردند سوالات به صورت کتبی مطرح شود اما سپس قرار شد که این روند اجرا نشود. لذا درخواست مصاحبه ای به مشاور رسانه ای محیط زیست استان گلستان ارسال نشد.

6- در مورد موضوع شش هم باید گفت همانطور که اعلام شد این خبرگزاری بیش از ده روز هم توسط سرپرست و هم توسط خبرنگار برای مصاحبه با آقای اسماعیل مهاجر، مدیر کل محیط زیست گلستان با روابط عمومی تماس گرفت، ولی زمانی برای مصاحبه اختصاص داده نشد. همانطور که مستحضر هستید مسائل محیط زیستی از موضوعات مورد توجه و مهم برای خبرگزاری مهر است و همواره در موضوعات مختلف به این مسائل توجه ویژه داشته است.

انتشار گزارش به صورت هفته ای درباره مسائلی مانند دریاچه ارومیه، گونه های جانوری مختلف و در مورد بومی استان مساله محیط بانان گواه این موضوع است. لذا پیگیری مسائل محیط زیستی به عنوان رسالت خبرنگاران این خبرگزاری هموارد مورد توجه بوده و در آینده نیز خواهد بود و پاسخگویی و همکاری سازمان مذکور در اطلاع رسانی دقیق مسائل مختلف فقط و فقط به سود محیط زیست استان و کشور خواهد بود.