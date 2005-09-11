واشنگتن پست : حمله پيشگيرانه هسته اي؛ استراتژي جديد آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "واشنگتن پست" در شماره امروز نوشت: پنتاگون پيش نويس طرحي را مورد تجديد نظر قرارمي دهد كه فرماندهان آمريكايي در صورت تاييد طرح توسط رئيس جمهوري مي توانند با استفاده از تسليحات هسته اي، به كشورها و يا گروه هاي تروريستي كه از تسليحات كشتار جمعي استفاده مي كنند حمله پيشگرانه كنند.

در اين طرح گزينه ديگري نيز مطرح شده كه به آمريكا اجازه مي دهد از تسليحات هسته اي براي دشمنان شناخته شده اين كشور كه داراي ذخاير هسته اي و تسليحات شيميايي و بيولوژيكي استفاده شود.

اين پيش نويس كه توسط ستاد مشترك ارتش در پنتاگون نوشته شده است هنوز به تاييد دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا نرسيده است. درصورت تصويب اين طرح بسياري ازقوانين استفاده از تسليحات هسته اي جديد مي شوند و از استراتژي حمله پيشگيرانه كه نخستين بار دردسامبر سال 2002 توسط جرج بوش دركاخ سفيد ارائه شد اين بار براي استفاده از تسليحات هسته اي عليه كشورهاي مخالف آمريكا استفاده مي شود. اين استراتژي جزئيات مهمي از طرح طبقه بندي شده امنيت ملي آمريكا را مشخص مي كند.

كاخ سفيد در آن سال براي توجيه استراتژي حمله پيشگيرانه اعلام كرد كه با اتخاذ اين استراتژي آمريكا مي تواند به كشورها و يا گروه هاي تروريستي كه با داشتن تسليحات كشتار جمعي تهديدي جدي براي جهان به شما مي روند، پاسخ مناسبي دهد.

اين طرح در 15 مارس توسط كارمندان پنتاگون تنظيم شد و آنها خواستار تاييد اين طرح توسط رئيس جمهوري شدند تا بتوانند از اين پس ازتسليحات هسته اي براي مقابله دشمنانشان استفاده كنند. آنها اعلام كردند كه اين طرح منعكس كننده دكترين حمله پيشگيرانه بوش است.

نسخه پيشين اين طرح درسال 1995 توسط كارگزاران بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا تنظيم شد اما در اين نسخه طرح هيچ حمله پيشگيرانه هسته اي به ويژه عليه تهديدات ناشي از كاربرد تسليحات كشتارجمعي لحاظ نشد.

به نوشته اين روزنامه، اين طرح با مديريت "ريچارد مايرز" ريئس ستاد مشترك ارتش امريكا تحت عنوان " دكترين عمليات مشترك هسته اي" نوشته شد كه اسناد اين پيش نويس به صورت طبقه بندي نشده بر روي سايت پنتاگون قابل دسترسي است.

انتظارمي رود كه اين پيش نويس طي هفته هاي آتي به امضا روساي قواي ارتش آمريكا از جمله ژنرال "نورتون شوارتس" رئيس ستاد هوايي و ژنرال " دان كاتلر" رئيس ستاد دريايي دريايي ارتش برسد. با وجود اين اجراي نهايي اين طرح نيازمند همكاري بخشهاي مختلف ارتش آمريكا از فرماندهان ارتش گرفته تا دونالد رامسفلد وزير دفاع است.

پيش نويس طرح جديد تغييرات عمده اي نسبت به طرح ارائه شده در سال 1995 دارد كه با توجه به مدارك جديد ارائه شده " بحث استفاده از تسليحات هسته اي در عمليات نظامي" مهمترين تفاوت و تغيير اين طرح عنوان شده است.

نخستين نمونه اي كه در اين طرح براي استفاده از توان هسته اي فهرست شده است كاربرد توان هسته اي عليه دشمنان آمريكا است كه دراين طرح حتي " قصد استفاده از تسليحات كشتار جمعي " عليه آمريكا يا هم پيمانانش نيز به عنوان عاملي براي كاربرد تسليحات هسته اي لحاظ شده است.

به نوشته واشنگتن پست، سناريوي ديگر دركاربرد حمله پيشگيرانه هسته اي " حمله قريب الوقوع از سوي دشمنان آمريكا توسط تسليحات بيولوژيكي" بيان شده است.

بخشهاي ديگر اين پيش نويس كه به پيشنهادات ارائه شده توسط كارگزاران برمي گردد بعيد به نظر مي رسد كه مورد حمايت كامل كنگره آمريكا قرار بگيرد.به عنوان مثال كنگره سال گذشته از اختصاص بودجه تحقيق در مورد توسعه تسليحات هسته اي براي تخريب تسليحلات شيميايي و بيولوژيكي خودداري كرد.