محمدرضا آغشته در گفتگو با مهر اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی نداریم اما با افزایش دمای هوا، کمبود آب در سبزوار جدی است.
وی بیان کرد: کاهش نزولات آسمانی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی چند استان کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است. متاسفانه خراسان رضوی و شهرستان سبزوار هم که در منطقه نیمه خشک واقع شده جزء این مناطق هستند.
مدیر عامل شرکت آب با تاکید بر صرفه جویی و درست مصرف کردن آب از سوی شهروندان تصریح کرد: مطمئنا مدیریت شهروندان در مصرف آب از قطع احتمالی آب جلوگیری خواهد کرد.
آغشته با اشاره به اینکه مردم باید قدر نعمت آب را بدانند گفت: آب شرب شهر سبزوار پس از طی کیلومترها به مشترکین میرسد بنابراین مردم عزیز باید از شستشوهای غیرضروری با آب آشامیدنی پرهیز کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر صرفه جویی سرلوحه مشترکین قرار نگیرد در ماه های گرم سال قطعا با کمبود آب مواجه هستیم؛ گفت: همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب شهروندان نهایت تلاش شبانه روزی را انجام می دهند.
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