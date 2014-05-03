درخواست رهبر حزب دموکرات تایلند برای برکناری نخست وزیر و تعویق در برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از درخواست آبهیسیت ویجاجیوا رهبر حزب دموکرات تایلند برای برکناری یینگلاک شیناواترا نخست وزیر و اعضای کابینه اش و هموار کردن راه برای انتصاب یک دولت موقت برای نظارت بر انجام اصلاحات در این کشور در پی اعلام تصمیم دولت تایلند برای برگزاری انتخابات در 20 ژوئن خبر داد.



آسوشیتد پرس نیز در این رابطه نوشت رهبر اپوزیسیون تایلند علاوه بر درخواست کناره‌گیری شیناواترا خواستار تعویق پنج یا شش ماهه در برگزاری انتخابات این کشور در ماه ژوئن با هدف انجام اصلاحات در کشور برای خروج از بحران سیاسی در تایلند شده است.



پس از توافق کمیسیون انتخابات تایلند و یینگلاک شیناواترا برای برگزاری انتخابات عمومی در تاریخ 20 ژوئن، معترضان بر اجرای اصلاحات در مرحله اول تاکید کرده اند.