آمريكا : انتخابات رياست جمهوري مصر يك گام به سوي انتخابات آزاد است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، با وجود اينكه تنها كمتر از 23 درصد افراد واجد شرايط در مصر در انتخابات رياست جمهوري كه چهارشنبه گذشته برگزار شد، شركت كردند و بي اعتمادي مردم به دولت حسني مبارك را نشان داد، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد با انتشار بيانيه اي از تبريك جرج بوش به حسني مبارك به دليل پنجمين رياستش بر مردم مصر خبر داد.



در اين بيانيه آمده است : اين انتخابات يك گام مهم به سوي بر گزاري آنتخابات آزاد و عادلانه و رقابت احزاب مي باشد، مخالفان و طرفداران دولت مصر به ما گفتند كه اين انتخابات فرصتي براي گفتگو هاي جدي ملي در مصر پيرامون مسائل مهم ايجاد كرد .

مك كللان گفت : ما انتظار داريم كه اين انتخابات بخشي از روند ادامه اصلاحات سياسي خواهد بود و نواقصي كه در اين انتخابات ديده شد تا انتخابات پارلماني ماه نوامبر بر طرف شود .



يك سخنگوي امنيت ملي كاخ سفيد اوايل هفته جاري اعلام كرد گزارش هايي از برخي مراكز راي گيري مصر رسيده است مبني بر اينكه مقامات انتخاباتي از راي دهندگان خواستند كه از مبارك حمايت كنند اما هيچ گزارشي از خشونت و يا تهديد عليه راي دهندگان نرسيده است .



ايمن نور رقيب اصلي مبارك در اين انتخابات با انتقاد شديد از اين انتخابات اعلام كرد كه سوء استفاده هاي زيادي در اين انتخابات صورت گرفته است .



كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز از مصر خواست به انتقادهاي مخالفان رسيدگي كند و كار بيشتري براي افزايش اعتماد مردم انجام دهد .



وي همچنين از مبارك خواست به وعده هاي انتخاباتي خود مبني بر لغو قوانين فوق العاده عمل كند .



گفتني است انتخابات رياست جمهوري مصر روز چهارشنبه با شركت كمتر از 23 درصد افراد واجد شرايط بر گزار شد و مبارك با كسب 88 درصد آرا اين نسبت (23 درصد)براي پنجمين بار در قدرت ابقا شد.



اين در حالي است كه سازمان هاي حقوق بشر و جامعه مدني و احزاب مخالف ميزان شركت مردم را كمتر از 18 درصد اعلام كرده اند و از تخلفات گسترده به نفع مبارك در اين انتخابات خبر داده اند.



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