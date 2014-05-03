جشنواره مرز امن و مرزنشین ایمن در گناوه برگزار شد

ستوان یکم کرامت شولی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: جشنواره و ایستگاه نقاشی با موضوع مرز و مرزبانی در دبستان شاهد حضرت رقیه (س) با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز گناوه برگزار شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از این جشنواره استقبال خوبی به عمل آمد که در پایان به پنج نفر از دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره به قید قرعه جایزه اهدا شد.

شولی‌فرد بیان داشت: همه آثار دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره از طریق فرماندهی دریابانی استان بوشهر به معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا برای داوری ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: آثار ارسال شده به تهران توسط کارشناسان معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون اجتماعی پایگاه دریابانی گناوه افزود: در مهرماه و مصادف با هفته نیروی انتظامی اسامی برندگان اعلام خواهد شد که در صورتی که این دانش آموزان جزء برندگان جشنواره باشند، جوایزی به آنها اهدا می شود.

شولی فرد اضافه کرد: 60 دانش آموز در جشنواره مرز امن و مرزنشین ایمن که در دبستان شاهد حضرت رقیه (س) برگزار شد، حضور داشتند.

وی تصریح کرد: این جشنواره و ایستگاه نقاشی هر ساله با موضوع مرز امن و مرزنشین ایمن در شهرستان های مرزی کشور با همکاری معاونت های اجتماعی فرماندهی مرزبانی اجرا می شود.

شولی فرد تاکید کرد: فرماندهی دریابانی استان بوشهر و پایگاه دریابانی گناوه نیز در برگزاری این جشنواره پیشرو هستند.

وی خاطرنشان ساخت: در این جشنواره در سال گذشته، هنرستان هاجر از شهرستان گناوه در میان شهرستان های مرزی کشور به مقام نخست دست یافت.

معاون اجتماعی پایگاه دریابانی گناوه در پایان گفت: به پنج نفر از دانش آموزانی که از این هنرستان آثار آنها به عنوان آثار برتر شناخته شده بود از طرف فرماندهی مرزبانی ناجا جوایزی اهدا شد که طی مراسمی به آنها تقدیم شد