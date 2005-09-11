توزيع يخ در كرج غير بهداشتي است

ابراهيم دري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود : سه كارخانه يخ سازي در شهرستان كرج مشغول فعاليت هستند كه شبكه بهداشت و درمان به طور مستمر از اين كارخانه ها بازديد و نمونه برداري مي كند و در واقع سلامت يخهاي توليدي در كرج تضمين شده است .

دري با انتقاد از نحوه توزيع يخ در كرج خاطر نشان كرد : متأسفانه يخ هاي سالم به صورت غير بهداشتي به مصرف كنندگان عرضه مي شود و هيچ مكان و روش بهداشتي براي عرضه سالم اين محصول وجود ندارد .

وي از صنوف مربوط و شهرداري كرج خواست تا مكان هاي بهداشتي براي توزيع يخ در شهرستان كرج را احداث كنند .