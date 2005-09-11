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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

توزيع يخ در كرج غير بهداشتي است

رئيس مركز بهداشت محيط شهرستان كرج گفت : يخ در شهرستان كرج به صورت غير بهداشتي توزيع مي شود.

ابراهيم دري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود : سه كارخانه يخ سازي در شهرستان كرج مشغول فعاليت هستند كه شبكه بهداشت و درمان به طور مستمر از اين كارخانه ها بازديد و نمونه برداري مي كند و در واقع سلامت يخهاي توليدي در كرج  تضمين شده است  .

 

دري با انتقاد از نحوه توزيع يخ در كرج خاطر نشان كرد : متأسفانه يخ هاي سالم به صورت غير بهداشتي به مصرف كنندگان عرضه مي شود و هيچ مكان و روش بهداشتي براي عرضه سالم اين محصول وجود ندارد .

 

وي از صنوف مربوط و شهرداري كرج خواست تا مكان هاي بهداشتي براي توزيع يخ در شهرستان كرج را احداث كنند .
کد مطلب 228383

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