تكذيب رفتن قاليباف از شهرداري تهران / رفتنم از معاونت اجتماعي به درخواست خودم بود 

سید محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی شایعات مبني بر کناره گیری محمد باقر قالیباف از شهرداری تهران گفت: شهردار تهران مصمم به ادامه کار با همین رویکرد است و خدمت رسانی به مردم تهران استمرار دارد.

وی ادامه داد: شهروندان تهرانی شاهد تحولی جدی و اساسی تر در مدیریت شهری با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند و امیدواریم به زودی تحولی اساسی تر در این عرصه ها را شاهد باشیم.

ایازی اضافه کرد: اگر من از معاونت اجتماعی رفته ام به درخواست خودم بوده و معتقد بودم تغییر در این معاونت سبب تحول جدی می شود.

وی در خصوص زمان آغاز فعالیتش در وزارت بهداشت گفت: ما همیشه درگیر موضوع سلامت بوده ایم.

مدتي است برخي از رسانه اخباري مبني بر خداحافظي قاليباف از شهرداري تهران منتشر مي كنند. اين شايعه نخستين بار توسط مرتضي طلايي نائب رييس شوراي شهر تهران رد شد . هفته گذشته نيز معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اين موضوع را رد كرد . اما برخي رسانه ها از رقابت سه گزينه محسن هاشمي،محسن مهر عليزاده و محسن رضايي براي تصدی شهرداري تهران خبر داده اند و خداحافظي ايازي از شهرداري را مقدمه اي بر اين خداحافظي دانسته اند.