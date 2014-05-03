رگبار پراکنده طی روزهای شنبه و یکشنبه در قم/ کاهش نسبی هوا طی سه روز آینده

علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هوای قم در عصر امروز شنبه با افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق به صورت پراکنده و وزش باد شدید همراه است.
وی گفت: حداقل دمای هوای امروز 14 درجه و حداکثر دما نیز 33 درجه و سرعت وزش باد نیز تا 60 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم عنوان کرد: در روز یکشنبه هوا نیمه ابری تا تمام ابری همراه با احتمال بارش رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: در روز یکشنبه حداقل دما 15 درجه و حداکثر دما 32 درجه و سرعت وزش تا 60 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
جاذبی بیان کرد: در روز دوشنبه هوا صاف و آفتابی همراه با وزش باد خواهد بود و تا پنجشنبه نیز هوا صاف باقی میماند.
وی گفت: در روز دوشنبه حداقل دما 15 درجه و حداکثر دما 31 درجه و سرعت وزش باد نیز بین 40 تا 50 کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد شمال غربی خواهد بود.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم بیان کرد: طی دو روز آینده دمای هوا اندکی کاهش مییابد اما از روز سه شنبه روند افزایشی ادامه خواهد داشت و تا روز پنجشنبه دمای هوا به 35 درجه خواهد رسید.
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