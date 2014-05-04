به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش انجام شده در دانشگاه های پرینستون و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس آمریکا، نشان می دهد افرادی که از لپ تاپ خود برای یادداشت برداری استفاده می کنند، دریافت سطحی تری از گفته های استاد داشته و این موضوع دلیلی فراتر از آن دارد که لپ تاپ ممکن است حواس کاربران را با فعالیت های جنبی دیگری نظیر وب گردی به خود مشغول کند.

در پژوهش مذکور از ویدیوهای آموزشی و یا تدریس زنده استادان برای آموزش دانشجویان دانشگاه های پرینستون و کالیفرنیا استفاده شد. دانشجویانی که یادداشت برداری دستی انجام داده و قبل از امتحان نگاهی به یادداشت های خود انداخته بودند، نسبت به گروهی که از لپ تاپ استفاده کرده بودند، در پاسخ به سوالات مفهومی آزمون، موفق تر عمل کردند.

نکته جالبی که در مقایسه این افراد مشاهده شد آن است که یادداشت های افراد استفاده کننده از قلم، 100 تا 150 کلمه کمتر از گروه دیگر بود، و ضمنا نوشته هایشان دارای شباهت تحت الفظی کمتری به مطالب ارائه شده بود.

طبق اظهارات محققین که نتایج مطالعات آن ها در نشریه علمی «علم روانشناسی» به چاپ رسیده است، این موضوع نشان می دهد افرادی که از قلم استفاده کرده اند، موفق شده اند مفاهیم بیان شده درسی را به طور معنادار تری سازماندهی مجدد کرده و یادداشت کنند.