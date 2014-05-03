احمد زارع ‌پور اشكذري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه اين كنگره قرار است اردیبهشت ماه جاري با حضور مدیران ملی و منطقه‌ای و بیش از هزار نفر از اعضای شورای شهر کشور در ساری برگزار شود، اظهار داشت: این کنگره فرصت تبادل نظر در رابطه با موضوعات شهری را برای اعضای شورای شهر سراسر کشور به وجود می آورد.

زارع‌پور افزود: اين كنگره همچنین به منظور ارتباط بیشتر شوراهای شهرستان‌هاي سطح کشور و ارتقاء سطح برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

وی ادامه داد: برگزاری این کنگره در صورتی که به صورت موضوعی و تخصصی قالب سخرانی و کارگاه‌های آموزشی در سطح بالا ارائه شود و تبادل نظر به روشهای علمی و تجربی انجام گیرد، در جهت افزایش بهره وری شوراها و رفع مشکلات آنها موثر خواهد بود.

عضو شورای راهبردی کنگره مديريت شهري عنوان كرد: با توجه به اینکه این کنگره با نگاه کاملاً تخصصی و با حضور اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، تربیت مدرس و اساتید خارجی برگزار می شود، به طور قطع حضور این افراد متخصص می تواند موجب ارتقا سطح آگاهی شهرداران و شوراها شود و پیشرفت شهر و شهرسازی را به دنبال داشته باشد.

زارع پور اشكذري، با ابراز خرسندی از حضور مدیران ملی در این کنگره تصریح كرد: هر چه سطح مدیران شرکت کننده و مديران ملي بالاتر باشد، می تواند به دلیل انتقال مشکلات شوراها به صورت مستقیم و بدون واسطه، اثرگذار باشد.

رئیس شورای استان یزد در خصوص بخش گردشگری که در این کنگره برای میهمانان در نظر گرفته شده است نيز عنوان كرد: امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پر درآمد و اشتغالزا مطرح است.

وی ادامه داد: صنعت گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصاد شهرها بر عهده دارد همچنین توسعه پایدار گردشگری در ایجاد درآمد پایدار شهرها نقش اساسی دارد.

زارع پور با تاکید بر برگزاری چنین کنگره هايی در سطح کشور خاطرنشان كرد: به طور قطع نشستهای تخصصی و علمی تاثیرات مثبتی دارد و این نشستها می تواند در افزایش دانش و تجربه شرکت کنندگان و در ارتقا عملکرد مدیران شهری و شوراها اثرگذر باشد.

زارع پور يادآور شد: این کنگره دو روزه همراه با کارگاه‌های آموزشی و بر اساس چهار محور اصلی مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، ويژه اعضای شورای اسلامی شهرها، شهرداران و فعالان در این عرصه برنامه ریزی شده است.

وي اظهار داشت: به کلیه اعضای شرکت کننده در این کنگره، هشت گواهینامه تخصصی به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت رنگی با کد شاخص یکتا و هولگرام امنیتی، تندیس بلورین کنگره و لوح یادبود کنگره اعطا مي‌شود.