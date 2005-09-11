داستانهاي كهن فارسي بازخواني مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " محمد قاسم زاده " ، درباره مجموعه اي كه سرگرم آماده سازي آن است ، گفت : اين مجموعه « با صداي شهرزاد » نام دارد و قرار است در چهار جلد منتشر شود ، در اين مجموعه به صورت موضوعي داستان هاي كهن فارسي را گرد آوري كرده ام .

وي در ادامه افزود : در جلد اول از اين مجموعه كه هم اكنون سرگرم انجام آخرين غلط گيري هاي آن هستم ، داستان هاي كهن درباره زنان را گرد آوري كرده ام ، اين كتاب « داستان هاي زنان و عاشقانه ها » نام دارد و در 700 صفحه توسط نشرگستره منتشرخواهد شد .

نويسنده كتاب « شهر هشتم » ، درباره منابع گرد آوري اين داستان ها ، افزود : براي گرد آوري اين داستان ها از منابع متفاوت و گوناگوني استفاده كرده ام و اين منابع فقط تاليفي هستند و از برخي از متون كهن كه در قرن ها قبل به فارسي ترجمه شده است و هم اكنون جز متون كهن محسوب مي شود نيز استفاده كرده ام .

وي در پاسخ به اين سوال مهر كه هدف از انتشار اين مجموعه چه بوده است ، گفت : فكر مي كنم خواننده پس از مطالعه آن نوع نگاهش به زن تغيير خواهد كرد و براي خود من هم اين اتفاق افتاد و آن تصور كليشه اي كه در متون كهن از زن وجود دارد - كه زن موجودي " تو سري خور " و " ضعيفه " است - تغيير خواهد كرد .

به گزارش مهر ، وي درباره مجلدات بعدي از اين مجموعه ، گفت : جلد دوم ازاين مجموعه به داستان هاي جادويي ، جلد سوم به داستان هاي ماجرايي و جلد چهارم به داستان هاي طنز كهن فارسي خواهد پرداخت .

قاسم زاده درباره نوع تغييراتي كه در بازخواني متون كهن در اين مجموعه صورت گرفته است ، افزود : من هيچ تغييري در متون نداده ام و عين داستان ها نقل كرده ام و فقط در بخش هايي كه كلمات دشوار وجود داشته است در پاورقي اين كلمات را توضيح داده ام و ديالوگ ها را از متن جدا كرده و تلاش كرده ام با نقطه گذاري و استفاده از علام نوشتاري كه امروز معمول است ، خواندن اين متن ها را براي خواننده آسان كنم .

وي درباره رمان « رقص در تاريكي » ، گفت :اين رمان در 220 صفحه و باشمارگان 2200 نسخه توسط انتشارات " نقش و نگار " منتشر شده و در آخر شهريور ماه توزيع آن شروع خواهد شد .

به گزارش مهر ، داستان اين كتاب در باره فردي است كه ده سال را در زندان گذرانده و بعد از خروج از زندان به دنبال خانواده اش در چندين كشور اروپايي مي گردد و بعد كه سرانجام در كشور يونان خانواده اش را مي يابد ، متوجه مي شود كه هيچكدام از فرزندانش زبان فارسي را بلد نيستند و او نمي تواند با آنها ارتباط برقرار كند !

وي در پاسخ به پرسش مهر مبني برانتشار رمان « شهر هشتم » در كشور برزيل گفت : از سرنوشت اين كتاب هيچ اطلاعي ندارم و نمي دانم كه آيا اين رمان نهايتا در اين كشور به چاپ خواهد رسيد ، يا نه ؟!



گفتني است خبر انتشار شهر هشتم قاسم زاده در برزيل از سوي خود وي به رسانه ها اعلام شده بود .