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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۴۷

سوانح رانندگی در قزوین 3 کشته و مجروح برجای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین 3 کشته و مجروح برجای گذاشت

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: وقوع چهار تصادف رانندگی در این استان سه کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمظفر حسینی در این باره اظهارداشت: در نخستین سانحه روز گذشته در آزادراه قزوین ـ تهران لاستیک یک دستگاه کامیون به دلیل نقص فنی از جا کنده و با عابری که در کنار اتوبان ایستاده بود، برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه عابر 25 ساله بر اثر شدت جراحات در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در حادثه دیگری در شهرستان تاکستان یک دستگاه سواری پیکان بر اثر ترکیدگی لاستیک واژگون شد که در این تصادف نیز راننده پژو در دم جان سپرد.

حسینی ادامه داد: همچنین روز گذشته یک دستگاه سواری پژو در آزادراه قزوین ـ زنجان با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در این تصادف نیز راننده پژو در دم جان سپرد.

این مسئول در خصوص علت تصادفات روز گذشته تصریح کرد: پلیس در حال بررسی علت وقوع این تصادفات است.

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پیکان در جاده بویین زهرا حوالی روستای محمدآباد سرنشین خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

حسینی در خصوص این واژگونی عنوان کرد: پلیس علت واژگونی خودرو را بی‌احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو هنگام رانندگی اعلام کرد.
 

کد مطلب 2283877

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