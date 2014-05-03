پذیرش 2000 معتکف در مسجد جامع قم

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم طرح اعتکاف را به صورت باشکوه در مسجد جامع قم اجرا می‌کند.

وی گفت: علاقمندان برای حضور در مراسم اعتکاف می‌توانند ثبت نام کرده و مکان مورد نظر خود را مشخص کنند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان کرد: دستور اولیه اعتکاف حضور در مسجد جامع شهر است اما از آنجایی که شهر بزرگ بوده و یک مسجد پاسخگو نیست، با نظر علما در مساجد دیگر نیز می‌توانند برای اعتکاف حضور یابند.

وی بیان کرد: مسجد جامع قم تنها مخصوص آقایان در نظر گرفته شده است و 2 هزار نفر ظرفیت پذیرش و ثبت نام دارد.

حجت الاسلام عزیزی گفت: مراسم اعتکاف از روز 13 رجب به مدت سه شبانه روز برگزار می‌شود.

