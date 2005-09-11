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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲

محمد رضا جعفري جلوه از پوپك گلدره در بيمارستان عيادت كرد

معاون امور سينمايي و سمعي وبصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عصر روز شنبه بر بالين پوپك گلدره، بازيگر جوان سينما و تلويزيون كه از چندي پيش به دليل وقوع سانحه در بخش مراقبتهاي ويژه يكي از بيمارستانهاي تهران بستري شده است ، حضور يافت و از نزديك درجريان وضعيت عمومي وي قرار گرفت .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، روابط عمومي معاونت امورسينمايي وسمعي وبصري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، اعلام كرد: محمد رضا جعفري جلوه، درجريان اين عيادت ، با تيم پزشكي معالج پوپك گلدره گفت وگو كرد و درجريان آخرين وضعيت پزشكي وجسماني وي قرارگرفت.

معاون امورسينمايي وسمعي وبصري  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، همچنين اظهاراميدواري كرد كه روند معالجات و رسيدگي به اوضاع جسماني پوپك گلدره  بهبود يافته تا وي بتواند با سلامت كامل مجددا به آغوش جامعه هنري كشور بازگردد .

جعفري جلوه از گلدره به عنوان يكي ازهنرمندان جوان وخلاق جامعه هنري كشور ياد كرد كه موفق شده با نقش آفريني هاي بياد ماندني درفيلم ها وسريال ها، جايگاه مناسبي نزد اقشار مختلف جامعه پيدا كند .

معاون امورسينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي همچنين ازاعلام آمادگي اين معاونت جهت هرگونه همكاري كه منجربه تسريع بهبود وضعيت جسمي پوپك گلدره شود خبرداد .

کد مطلب 228389

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