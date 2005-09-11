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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

امروز و پس از تخليه شهرك هاي صهيونيست نشين؛

ارتش اشغالگر اسرائيل از نوار غزه عقب نشيني مي كند

با تصويب كابينه رژيم صهيونيستي، نظاميان اين رژيم عصر امروز يكشنبه آخرين مرحله از طرح آريل شارون نخست وزير اسرائيل براي عقب نشيني از نوار غزه پس از 38 سال اشغال اين منطقه را آغاز مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كابينه رژيم صهيونيستي در نشست امروز خود خروج نظاميان اين رژيم از نوار غزه را تصويب كرد.

يك منبع نظامي رژيم صهيونيستي نيز در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت : نيروهاي ارتش اسرائيل سوار بر زره پوش هاي خود شده اند و منتظر فرمان عقب نشيني از نوارغزه هستند .

درحالي كه تنها 12 ساعت به پايان صبح روز دوشنبه براي خروج كامل نيروهاي اسرائيلي از غزه بيشتر باقي نمانده است  ولي پيش بيني مي شود كه خروج ازغزه دربرگيرنده تمامي بخش هاي اين منطقه شود.

قرار بود نيروهاي اسرائيلي 15 سپتامبر گذشته به طور كامل از نوارغزه خارج شوند اما بنا به توصيه شاوول موفاز وزيرجنگ اسرائيل و ترس اين رژيم از وخامت اوضاع امنيتي موعد آن نزديكتر كرد .

همچنين قراراست كابينه اسرائيل امروزتصميم خود را در مورد تخريب كليساي شهرك نشينان در نوارغزه اتخاذ كند چرا كه اين تنها ساختماني است كه درغزه تاكنون تخريب نشده است .

مرزبانان مصري از روز شنبه در گذرگاه فيلادلفيا كه سال ها ارتش اشغالگر قدس بر آن سيطره داشت، مستقر شدند.گذرگاه فيلادلفيا مصر و نوار غزه را از هم جدا مي كند.

درهمين حال دو روزنامه اسرائيلي يديعوت آحارونوت و معاريو در شماره هاي امروز خود تحت عنوان" پس از 38 سال اشغال غزه به پايان رسيد" نوشتند: اين هفته اسرائيل به حضور فيزيكي خود در غزه پايان مي دهد.

کد مطلب 228390

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