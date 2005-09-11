طرح " تربيت ديني با نشاط "در مرحله تأئيد روايي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين طرح از اوايل فروردين ماه امسال با مجوز و خواست پژوهشكده تعليم و تربيت اسلامي آغاز شده است .

مراحل تحقيقات اوليه اين طرح آماده شده و محققان و متخصصان ديني ، مشغول بررسي موارد مختلف آن ، به منظور تأئيد روايي هستند .

در اين پژوهش موارد مختلف از قبيل عوامل مؤثر در جهت مناسب كردن فضاي تعليم و تربيت براي آموزش نوجوانان مورد توجه قرار گرفته و ضمن بررسي موارد مرتبط با معلمان و دانش آموزان ، به بررسي نيازهاي متفاوت و خاص زنان و مردان پرداخته است .

مواردي كه در اين تحقيق به عنوان متغير بررسي مي شود ، در قالب 50 مورد طرح شده است .

به كارگيري تمثيلهاي زيبا، شعر، داستان، نمايش ، ايفاي نقش ، استفاده از اسلايد در آموزه هاي ديني، پرهيز از سخت گيري هاي افراطي از طرف معلمان و اهميت دادن به درك شخصي نوجوانان در جهت تقويت زمينه هاي خلاقيت آنان در زمينه هاي ديني ، از جمله عناوين برخي مواردي است كه بعنوان نكات مثبت در راستاي با نشاط كردن تربيت ديني كودكان و دانش آموزان به آنها پرداخته شده است .

پخش صداي قرآن در تمام مدارس، ايجاد محيط معطر و پاكيزه و حضور در كلاس با وضو، كم كردن فاصله بين توقعات غير منطقي والدين با درك مفاهيم توسط دانش آموزان، پرهيز از القاء موضوعات انتزاعي قبل از رسيدن كودكان به سنين درك اين مفاهيم و ايجاد فضاهاي پر نشاط آموزشي از ديگر مواردي است كه در اين پژوهش ، مورد توجه قرار گرفته است .

پژوهش فوق پس از تأئيد روايي توسط كارشناسان امر ، در مدارس قم مورد اجرا و بررسي قرار گرفته ، نتايج نهايي تحقيق در آبان و يا دي ماه امسال ارائه خواهد شد .

پژوهش فوق توسط دكترغلامرضا افشاري ، مسئول مركز مشاوره عارف وابسته به سازمان بهزيستي انجام شده است .