گره ترافیک بروجرد هر روز "کورتر" می شود/ ضرورت تسریع در اجرای طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال 90 بود که اجرای طرح ترافیکی در شهر بروجرد موجی از انتقادات را به دنبال داشت به گونه ای که بسیاری از رانندگان، مردم و حتی مسئولان نیز نسبت به کارشناسی نبودن این طرح انتقاداتی را مطرح کردند.

این طرح که دارای نواقصی بود در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه شد تا در نهایت شورای ترافیک شهرستان بروجرد در مدت کوتاهی اجرای آن را متوقف کند و قرار بر این شد که مشاور ظرف مدت زمان معینی نواقص این طرح را رفع و دوباره به شورای ترافیک شهرستان ارائه دهد.

این در حالیست که از آن زمان دو سال می گذرد ولی همچنان طرح ترافیک بروجرد معطل تصمیم گیری متولیان است.

از یک سو اجرای طرح های ترافیکی در هر شهری بسته به نیازها ضرورتی انکارناپذیر است که باید متولیان امر در راستای رفاه هرچه بیشتر مردم و رانندگان اجرای طرح های ترافیکی کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر کارشناسان و مدیران شهری باید این نکته را همواره مد نظر داشته باشند که تغییر رفتار و جایگزین کردن رفتارهای جدید ترافیکی نیازمند صرف زمان و فراهم کردن زیرساخت ها است.

توقف طرح های ترافیکی در بروجرد به بهانه انتقادات مردمی به نظر می رسد تنها پاک کردن صورت مسئله است چرا که خود مردم نیز علاقمند هستند طرحهای ترافیکی با نگاه کارشناسی به منظور رفع مشکل ترافیک شهر بروجرد در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

در این راستا طرح ترافیک بروجرد ظهر امروز مجدد در فهرست دستورکارهای جلسه شورای ترافیک این شهرستان قرار گرفت تا معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد خواستار عملیاتی شدن طرح ترافیک شهر به منظور گره گشایی از ترافیک بروجرد شود.

محسن یعقوبی فر افزود: با افزایش خودرو، جمعیت و زندگی صنعتی ترافیک نه تنها در بروجرد بلکه در کشور به صورت یک معضل در آمده است.

وی تصریح کرد: لذا اگر یک برنامه ریزی مبتنی بر توسعه پایدار نداشته باشیم به طور قطع مسئولین و مردم به عنوان جامعه هدف دچار مشکل خواهند شد.

معاون عمرانی فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: متاسفانه معضل ترافیک بروجرد به حدی زیاد شده که ساعتها معطلی پشت ترافیک در خیابانها را مردم پذیرفته اند.

یعقوبی فر عدم نظارت صحیح، نوع مبلمان شهری، روند حفاریها، وجود محموله های ترافیکی، عدم حضور پلیس در مکانهای مورد نظر، دور برگردانهای غیر قانونی، نبودن یک ایستگاه مناسب برای اتوبوسهای شهری و...را از جمله عواملی دانست که توانسته ترافیک شهری بروجرد را به چالش تبدیل کند.

وی با بیان اینکه معلوم نیست این معضلات چه زمانی تمام شود، افزود: طرح ترافیک شهر بروجرد دوسال است که در دستور کار قرار گرفته اما هنوز این طرح عملیاتی نشده است.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد بیان داشت: انتظار می رود مسئولین برای اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح ترافیک بروجرد همت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: طرح ساماندهی ترافیکی بروجرد انجام شده، کارگروه استانی آن را به سازمان شهرداری های کشور ابلاغ کرده و مشکلات نقاط مهندسی طرح حل شده است.

یعقوبی فر با تاکید بر اینکه مشاور طرح ترافیک باید برای اجرای طرح در شهرستان مستقر شود، ادامه داد: الان بهترین زمان برای ساماندهی ترافیکی شهرستان است و انتظار می رود تا آخر هفته مسئولین برای اجرای طرح ترافیک به هماهنگی لازم برسند.