ساختار تحریمها ضعیف تر از تار عنکبوت است/ سوءمدیریت داخلی موثر تر از تحریم خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آب نیکی معاون سابق سازمان انرژی اتمی در همایش "دلواپسیم" که عصر امروز با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و منتقدین توافقنامه ژنو برگزار شد با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید احمدی روشن گفت: شهید احمدی روشن سال 85 وارد سایت نطنز می شود با عزم و تلاش و روحیه جهادی خود تاثیر به سزایی در این حوزه می گذارد و با علیرغم سن کمش حضور فعالی در تحولات جدی غنی سازی داشت.

آب نیکی با تاکید بر اینکه ساختار تحریمها سست تر از تار عنکبوت است گفت: سالهای سال با وجود تحریمها پیشرفتهایی زیادی کردیم و امثال مصطفی ها نشان می دهد که اگر قوی ترین سرویسهای امنیتی ما را تحریم بکنند با وجود جوانانی با روحیه جهادی مشکلات را حل می کنیم.

معاون سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید ستاره ها را پیدا کرد گفت: راه توسعه اقتصادی کشور و رفع تحریم ظالمانه غرب را شهدا می توانند به ما نشان دهند. و با اتکا به باورهای دینی ساختار این تحریمها ضعیف تر از تار عنکبوت است و همه ما باید از آن درس بگیریم.

وی گفت: آنچه که امروز مانع پیشرفت و توسعه ما شده است پیش از آنکه تحریم باشد مسائل اقتصادی و سوء مدیریتهاست. که باید با استمرار بر روی ارزشها رو به جلو برویم.