تعویق انتخابات به ضرر فدراسیونهاست/ منتظر پاسخ استعلام از مجلس هستیم

مهدی هاشمی در خصوص آخرین وضعیت فدراسیون تیراندازی و زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون به خبرنگار مهر گفت: هنوز مسئولان وزارت ورزش و جوانان تاریخی را برای برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی اعلام نکرده اما آنطور که از شواهد پیداست به احتمال فراوان انتخابات فدراسیون هایی همچون تیراندازی که زمانی برای برگزاری آن تعیین نشده به بعد از بازی های اینچئون کره جنوبی موکول خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به ضرر چنین فدراسیون هایی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: به تعویق افتادن انتخابات ممکن است در کوتاه مدت منافعی برای آن فدراسیون یا رشته ورزشی داشته باشد اما در دراز مدت به ضرر آن فدراسیون ها خواهد بود. به اعتقاد من اگر این انتخابات زودتر برگزار می شد شرایط مناسب تر بود اما به نظر می رسد تصمیم مسئولان مربوطه در وزارت ورزش برای رفع مشکلات این فدراسیون ها در آستانه برگزاری بازی های آسیایی اینچئون مقطعی بوده است.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این پرسش که آیا برای انتخابات آینده ریاست فدراسیون تیراندازی دوباره کاندیدا خواهد شد، تاکید کرد: کاندیدا شدن دوباره من به شرایط آن مقطع زمانی که قرار است انتخابات برگزار شود بستگی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده مجلس بودن وی منع قانونی برای او به منظور حضور در انتخابات ایجاد نمی کند، گفت: هنوز در خصوص این موضوع ابهامات حقوقی وجود دارد برخی ها می گویند که این موضوع منع قانونی ندارد اما بعضی دیگر می گویند منع قانونی دارد، به همین دلیل ما از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استعلام گرفته ایم که هنوز به آن پاسخی نداده اند.

هاشمی در خصوص اینکه چه اهدافی را برای کسب مدال در رقابت های آسیایی اینچئون تبیین کرده اند، گفت: ما پیش بینی ها و اهداف خود برای کسب مدال در رقابت های آسیایی را به وزیر ورزش ارائه کرده و همچنین اعلام کرده ایم که هنوز پشتیبانی های لازم جهت رسیدن به این اهداف صورت نگرفته که امیدوارم در آینده ای نزدیک صورت بگیرد. در صورت تحقق این موضوع مطمئن باشید تعداد مدال های ما از 4 مدالی که در بازی های آسیایی گوانگجو کسب کردیم بیشتر خواهد بود.

وی در همین خصوص افزود: ما تا به امروز موفق به کسب 150 مدال در رقابت های مختلف بین المللی شده ایم که 30 عدد از این مدال ها طلا بوده است، من مطمئنم با پتانسیلی که ورزشکاران ما دارند، اگر از این رشته حمایت و پشتیبانی بیشتری شود شاهد کسب مدال‌های به مراتب بیشتری در بازی های آسیایی و المپیک خواهیم بود که این موضوع باعث جهش جایگاه کاروان ایران در چنین رقابت هایی خواهد شد.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل فشنگ ملی پوشان جهت تمریناتشان حل شده، گفت: متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده و قول هایی به ما داده شده که بزودی حل شود.