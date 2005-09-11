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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

به بهانه توفان كاترينا

سموئل ال جكسن از مشكلات سياه پوستان مي گويد

"سموئل ال جكسن"، هنرپيشه سياه پوست سينما، اعلام كرد ترديدي ندارد كه اگر آسيب ديدگان توفان كاترينا سفيدپوست بودند، آمار مرگ و مير بيشتر از آمار موجود مي شد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هنرپيشه فيلم "شكست ناپذير" و "جنگ هاي ستاره اي: انتقام سيث" با اشاره به اينكه از مرگ هزاران آفريقايي – آمريكايي بر اثر توفان كاترينا غمگين است، خاطرنشان كرد: "با اين وجود اگر به جاي آفريقايي – آمريكايي ها، سفيدپوستان ساكن اين منطقه بودند من ترديدي ندارم كه ميزان مرگ و مير بيشتر مي شد. حقيقت اين است كه سياه پوستان به مشكلات و بد بياري ها عادت كرده اند و همين امر از آنها انسان هاي مقاومي ساخته است."
بازيگر مطرح سينما در ادامه صحبتهايش گفت: "مشكلاتي كه تا به حال بر اين قوم تحميل شده به گونه اي است كه آنها به نوعي با مديريت بحران آشنا شده اند و به هرحال توقع ندارند زندگي شان آسان و به دور از مصيبت و بلا باشد."
"جكسن" بارها و بارها از موقعيت اجتماعي اش براي رساندن صداي سياه پوستان به دولتمردان استفاده كرده و به انتقاد از سيستم تبعيض نژادي آمريكا پرداخته است.

کد مطلب 228408

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