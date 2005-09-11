سموئل ال جكسن از مشكلات سياه پوستان مي گويد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هنرپيشه فيلم "شكست ناپذير" و "جنگ هاي ستاره اي: انتقام سيث" با اشاره به اينكه از مرگ هزاران آفريقايي – آمريكايي بر اثر توفان كاترينا غمگين است، خاطرنشان كرد: "با اين وجود اگر به جاي آفريقايي – آمريكايي ها، سفيدپوستان ساكن اين منطقه بودند من ترديدي ندارم كه ميزان مرگ و مير بيشتر مي شد. حقيقت اين است كه سياه پوستان به مشكلات و بد بياري ها عادت كرده اند و همين امر از آنها انسان هاي مقاومي ساخته است."

بازيگر مطرح سينما در ادامه صحبتهايش گفت: "مشكلاتي كه تا به حال بر اين قوم تحميل شده به گونه اي است كه آنها به نوعي با مديريت بحران آشنا شده اند و به هرحال توقع ندارند زندگي شان آسان و به دور از مصيبت و بلا باشد."

"جكسن" بارها و بارها از موقعيت اجتماعي اش براي رساندن صداي سياه پوستان به دولتمردان استفاده كرده و به انتقاد از سيستم تبعيض نژادي آمريكا پرداخته است.

