لزوم ایجاد بستر مناسب براي دسترسي خبرنگاران اردبیل به اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامي يگانه عصر شنبه در جلسه هيئت رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي بال اعضاء هیئت مديره خانه مطبوعات استان اردبیل تاکید کرد: تحقق این مهم در راستاي بهبود وضعيت اطلاع رساني در سطح استان از جمله برنامه هاي آینده شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان است.

وی با اشاره به سایر برنامه های این شورا در راستای افزایش تعامل و نیز ارتقاء کیفی اطلاع رسانی تصریح کرد: ارتقاء جايگاه روابط عمومي ها در دستگاه هاي اجراي، تامين نيروي انساني مورد نياز، تعامل مديران دستگاه هاي اجرايي با مديران روابط عمومي، تلاش در جهت ساماندهي آگهي ها با تعرفه هاي مصوب و... از دیگر برنامه های امسال خواهد بود.

مديركل روابط عمومی و بین الملل استانداري اردبيل ارتقاء ارتباط و همدلي بين مسئولان و مردم را فصل مشترك روابط عمومي ها و رسانه ها دانست و متذکر شد: روابط عمومي ها و رسانه هاي جمعي به عنوان دو كانون مهم از نظام ارتباطي و اطلاع رساني نقش تعيين كننده اي در افزايش آگاهي هاي جامعه دارند.

وی ادامه داد: روابط عمومي ها و رسانه ها هر دو ماهيت اطلاع رساني دارند و براي يك هدف مشترك كه همان ايجاد پيوند و ارتباط و همدلي بين مسئولان ومردم است، تلاش مي كنند.

امامی یگانه با بيان اينكه ما به عنوان روابط عمومي طالب هستيم نظرات و مطالبات اقشار مختلف را براي سازمان روشن كنيم و اين نظرات را وارد تصميم گيري ها کنیم، افزود: روابط عمومي موفق آن است كه بتواند ارتباط مناسب، علمي و منطقي با رسانه هاي جمعي برقرار كند.

وی عنوان کرد: از سوي ديگر رسانه موفق نيز آن است كه بتواند ارتباط خود را با روابط عمومي سازمان ها گسترش داده و به اطلاعات مناسب و مورد نياز مخاطبان رسانه اش دسترسي يابد .



مديركل روابط بین الملل استانداري اردبيل همچنین با تاكيد بر نقش محوري شوراي هماهنگي روابط عمومي های استان و خانه مطبوعات، برلزوم تسریع در روند پيگيري و حل مشكلات فرا روي اين دو قشر تاکید كرد.