صدا و سیما از مصاحبه های کلیشه ای دور شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از عوامل اجرایی ستاد اسکان فرهنگیان استان همدان با بیان اینکه مقام معلم مقامی است که در ذهن هر فردی می ماند، اظهار داشت: تاثیر تعلیم و تربیت معلم حتی بیشتر از مادر است.

وی با بیان اینکه 12 اردیبهشت روز شهادت استاد شهید مطهری به نام معلم نامگذاری شده است، افزود: همه انسان ها در طول زندگی خود به نوعی هم معلم و هم شاگرد هستند.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه رسالت معلم بالاتر از مسائل رسمی است، ادامه داد: معلم یک الگو است و به علت الگو بودن باید خود را توانمند کند.

عراقی با بیان اینکه معلم باید تا جایی که امکان دارد خود را تقویت کند، بیان کرد: دانش آموزان به دنبال الگو می کردند و الگویی بهتر از معلم برای آنان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نباید به عنوان سازمان هزینه بر شناخته شود بلکه دستگاهی است که آینده در دست آن است، عنوان کرد: در تبلیغات ضعف داریم و امسال در ایام نوروز کارهای بزرگی شد که نتوانستیم به تصویر بکشیم.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه باید از تهیه مصاحبه های کلیشه ای که از چند سال پیش در صدا و سیمای همدان رایج شده دور شد، اظهار داشت: این موضوع که همه در جلوی دوریبن تعریف کنند خوب نیست و حضور مسئولان نیز برای مردم زجر آور شده است.

محمود رضا عراقی با بیان اینکه باید در کارهای تبلیغاتی واقعیت به مردم گفته و به مردم اعتماد داده شود، ابراز داشت: ستاد خدمات سفر در همدان پیش از آغاز سال جدید تشکیل و هشت کارگروه برای آن تعیین شد که فعالیت های خود را در ایام عید انجام دادند.

معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش همدان نیز در ادامه با بیان اینکه ستاد اسکان هم در اقتصاد و هم در فرهنگ موثر است، بیان کرد: آموزش و پرورش استان همدان در بحث ستاد اسکان به دنبال درآمد زایی نیست بلکه به دنبال فراهم کردن بستری برای تجدید روحیه فرهنگیان است.

محمد بداغی با بیان اینکه هزار و 523 اتاق در ستاد اسکان استان همدان برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده بود، افزود: بیش از 130 هزار نفر روز در استان همدان پذیرش مهمان انجام شد.

وی با بیان اینکه مسافران نوروزی از وضعیت ستاد اسکان استان بیش از 75 درصد رضایت داشتند، بیان کرد: 26 هزار مهمان غیر فرهنگی نیز در ستاد اسکان فرهنگیان استان همدان پذیرش شدند.

معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش همدان با بیان اینکه مقرر شده تا برای ستاد اسکان تابستان تجهیزات کامل تر شود، افزود: مقرر شد تا آموزش و پرورش از منابع خود 250 میلیون تومان برای تجهیز ستاد اسکان در نظر بگیرد.

وی گفت: استان همدان در بازه زمانی سه ساله و هر سال 250 میلیون تومان کمک کند تا شاهد کلاس های درجه سه نباشیم و همه کلاس های درجه سه را به کلاس درجه یک تبدیل کنیم.