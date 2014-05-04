دانشجویان طراحان فرهنگ جامعه هستند

علیرضا فیرروز فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال در خصوص " اقتصاد و فرهنگ ، عزم ملی و مدیریت جهادی" افزود: مقام معظم رهبری با نگاه تیز بینانه و مدبرانه خود هر سال نقشه یکساله کشور را ترسیم می کنند.

وی اظهار داشت: در عصری که ما زندگی می کنیم دشمن می خواهد استقلال کشور را زیر سوال ببرد که در این راستا مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد می تواند اهداف دشمن را خنثی کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: تحقق اقتصاد نیازمند فرهنگ سازی عمومی در کشور است چرا که مردم باید در اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها مشارکت کنند بنابراین فرهنگ سازی ضروری است.

فیروزفر تاکید کرد: فرهنگ مفوله بسیار پیچیده ای است که بدون عزم ملی امکان پذیر نیست.

وی، تصریح کرد: ما در حال حاضر برای تمام امور کشور نیاز به فرهنگ سازی داریم که در این میان دانشگاهها نقش بسیار مهمی می توانند ایفا کنند چرا که دانشگاهها می توانند در جوش و خروش دانشجویی نقش ایفا کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: در حال حاضر حرکتهای دانشجویی فعال تر و پویا تر شده و در این میان دانشجویان به این امر توجه داشته باشند که در تحقق شعار سال می توانند مثمر ثمر باشند.

فیروز فر یادآور شد: مدیریت دقیق لازم است تا از افکار و عقاید الهادی در فضای دانشگاهی جلوگیری شود و در این میان دانشجویان باید بصیرت و آگاهی داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زتجان گفت: در این میان اساتید و دانشجویان در ایجاد زیر ساخت های استقلال اقتصادی وظیفه سنگینی بر دوش دارند و این امر مهم با محوریت قرار دادن فعالیتهای دانش بنیان امکان پذیر خواهد بود و نقطه تمرکز فعالیتها دانشجویان هستند.