به گزارش خبرنگار مهر، ناصرگرزین شامگاه شنبه در هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: این هنرمند فاخردر 12 اردیبهشت همزمان با شهادت قافله‎سالار معلم شهید استاد مرتضی مطهری از بین ما پرگشود؛ تقارن رحلت استاد لطفی با شهادت استاد شهید مطهری نشان از بزرگی، عزت و معلمی این استاد فرزانه دارد.

وی ضمن تسلیت درگذشت استاد محمدرضا لطفی به علاقمندان هنر موسیقی کشور اظهار داشت: اسطوره‎ها و مفاخر هیچ‎گاه نمی‎میرند و آثار آنها همواره یادشان را در جامعه زنده نگه می‎دارد؛ همه مردم هنردوست کشورمان از این ضایعه دردناک ناراحت شدند، چراکه لطفی متعلق به همه شهروندان بود.

وی با بیان اینکه مقدمات کار برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر استاد لطفی به سرعت پیگیری می‎شود، خاطرنشان کرد: جایگاه گرگان با برنامه‎های مدون فرهنگی ارتقاء پیدا می‎کند لذا باید برای رشد و توسعه گرگان تلاش شود تا با یک برنامه‎ریزی دقیق و بر اساس چشم‎انداز حرکت کنیم.

گرزین از تشکیل جلسه ستاد برگزاری مراسم ارتحال استاد لطفی در گرگان خبر داد و بیان داشت: این جلسه روز گذشته به صورت خودجوش در صحن شورا اتفاق افتاد که نشان می‎دهد عشق و علاقه مردم به هنر و هنرمند زیاد است.

گرزین ضمن یادآوری مراسم تدفین شهید گمنام در روز جمعه افزود: روز گذشته شهر گرگان مهمان ویژه‎ای داشت، شهید گمنامی که در شهر گرگان آرام گرفت و باعث شد تا تجدید میثاق دیگری با آرمان‎های امام و شهدا ببندیم و نام و هدف آنها را برای همیشه در زندگی پیاده و تداوم بخشیم.