به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رحمت الله اروجی در نخستین نشست ستاد اعتکاف شهرستان شهرکرد گفت: ثبت نام اینترنتی اعتکاف در استان آغاز شده است و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به سامانه اینرنتی www.etekafchb.ir مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه امکان واریز مبلغ ثبت نام از طریق درگاه بانک ملی بر روی سامانه فراهم شده است، گفت: پرداخت مبلغ ثبت نام از طریق بانکی و دستی هم امکان پذیر می باشد.
اروجی با بیان اینکه هرچه استقبال از اعتکاف بیشتر شود برنامه ریزی هم باید بیشتر انجام شود، گفت: در هر مسجدی مسئولیت اعتکاف با روحانی مسجد است و مدیر اجرایی و مدیر فرهنگی دوبازوی او هستند.
وی گفت: ستاد اعتکاف هرشهرستان با مسئولیت امام جمعه، قائم مقامی فرماندار و دبیری ادارات تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.
اروجی قرار با بیان اینکه قرارنیست در اجرای برنامه های اعتکاف ورود داشته باشیم، تصریح کرد: رفتار ستادی دستگاه های دولتی و اجرایی باید به تقویت و بهتر برگزار شدن اعتکاف منجر شود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته مراسم اعتکاف در ۱۶ مسجد شهرستان شهرکرد برگزار شد که پیش بینی میشود امسال تعداد مساجد برگزار کننده اعکاف بیشتر شوند.
حجت الاسلام اروجی:
اعتکاف امسال در چهارمحال و بختیاری از استقبال بیشتری برخوردار است
شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از استقبال بیشتر معتکفین نسبت به سال گذشته به دلیل عدم تقارن با فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان خبر داد.
