به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر هیئت دولت به این استان اظهار داشت: طرح های کلان مورد نیاز استان در سفر هیئت دولت یازدهم به ایلام مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: این طرحها شامل راه آهن، منطقه آزاد اقتصادی - تجاری مهران، پالایشگاه گاز، آبیاری زمین های کشاورزی و ساخت سدها و واحدهای صنعتی بزرگ است.

وی اضافه کرد: مدیران استان ایلام و نمایندگان مردم استان در مجلس در رایزنی با یکدیگر تلاش می کنند که در سفر دکتر روحانی طرح های کلان و عمده ای برای توسعه استان و زدودن فقر و محرومیت از چهره استان به تصویب هیات دولت برسد.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش‌های و پیگیری‌های صورت گرفته در صددیم در سفر آتی رئیس جمهور به استان ایلام منطقه آزاد تجاری مهران تصویب و اعلام شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تحقق این مهم از مهم‌ترین مطالبات مردم مهران و استان ایلام بوده است، اضافه کرد: به عنوان نوکر و خدمتگزار مردم در این راستا تلاش ویژه‌ای داشته‌ام.

شوهانی تصریح کرد: این خواسته و مطالبه همه مردم فهیم استان ایلام بوده و در این راستا پیام مردم را به سمع مسئولان امر در مرکز رسانده‌ام.

وی ادامه داد: در صورت تصویب و ارتقاء منطقه شاهد تحولات عظیم و شگرف اقتصادی در کل استان ایلام خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به وقوع خشکسالی های متعدد در سال های گذشته و هجوم ریزگردها و بیماری لورانتوس بسیاری از درختان بلوط دچار خشکیدگی شده اند که باید در این راستا اقدام جدی صورت گیرد.

وی افزود: خشکیدگی درختان بلوط زاگرس نیازمند تشکیل ستاد بحرانی مانند ستاد بحران دریاچه ارومیه است که باید هرچه سریع تر ساز و کار آن فراهم شود.

شوهانی گفت: استان ایلام دارای ظرفیت های بسیار خوبی در بخش کشاورزی، باغداری و دامپروری است اما به دلیل اینکه بیشتر زمین های کشاورزی استان دیم است، بهره برداری مناسب از این اراضی صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: اکنون بسیاری از منابع آبی استان با خروج از مرزهای کشور به هدر می روند و ما می توانیم از مشارکت مردم برای حفاظت و نگهداری از جنگل ها و مراتع استان استفاده کنیم زیرا در سال های گذشته مردم خود حافظان اصلی این جنگل ها بودند.