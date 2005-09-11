نخستين جشنواره موسيقي و سرود محله برگزيدگان خود را شناخت

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"،مراسم اختتاميه جشنواره بزرگ موسيقي وسرود محله همزمان با ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع ) برگزاروبه بيش از40نوازنده وگروه دربخش هاي مختلف جشنواره جوايزي اهدا شد.

دراين مراسم كه با حضورمسئولين سازمان فرهنگي هنري ، روساي فرهنگسراها ، هيات داوران ، جمعي ازهنرمندان عرصه موسيقي وگروه هاي شركت كننده درتالارشهيد آويني فرهنگسراي بهمن برگزارشد دبيرنخستين جشنواره موسيقي وسرود محله با ارائه گزارشي ازروند برگزاري جشنواره به استقبال بي نظيرجوانان تهراني اشاره كرد وگفت: هدف ازبرگزاري اين جشنواره هدفمند ساختن اوقات فراغت تابستاني جوانان ونوجوانان ،ايجاد روحيه سلحشوري ونشاط درميان آنان وكشف وپرورش استعدادهاي هنري وموسيقايي جوانان ونوجوانان بود.

محمد حسين برزين افزود : برزيدگان اين جشنواره وجشنواره هاي متنوع گذشته موسسه نغمه شهربه اركسترسمفونيك تهران دعوت خواهند شد تا شاهد شكوفايي استعدادهاي نهفته جوانان باشيم .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي واموربين الملل سازمان فرهنگي شهرداري تهران حاكي است: مديرعامل موسسه نغمه شهرسازمان فرهنگي هنري ازايجاد بانك اطلاعاتي دراين موسسه خبرداد وافزود: بزرگترين بانك اطلاعاتي درباره بضاعت موسيقي كلانشهرتهران وگروه هاي موسيقي ونوازندگان پايتخت درحال شكل گيري است .

درادامه معاون پشتيباني وتوسعه سازمان فرهنگي هنري شهرداري گفت: ازابتداي تاريخ دومقوله هنروزن مظلوم واقع شده است . آنگونه كه ابتذال وانحراف را به ساحت مقدس هنركه آن را جلوه زيبايي روح مي دانيم وزن كه اورا نربان اوج وعروج براي كمال وترقي نسل بشرمي خوانيم وارد كردند .

كاظم كياپاشا افزود : به همين دليل گاهي اوقات شاهد مخالفت هايي درخصوص هنروحضورزن درعرصه هاي اجتماعي ، سياسي وفرهنگي هستيم .

وي گفت: اززمان ساسانيان هنربالاخص موسيقي ابزاري ، دردست شاهان وسلاطين زمان بوده است كه بعد ازاسلام نيزدرزمان معاويه وخلفاي عباسي ازخنياگران هنرمند جهت گرم نگه داشتن عشرت هاي شبانه ووقت گذارائي ها استفاده مي كردند.

كياپاشا با اشاره به آيه قرآن كه مي فرمايد "وقتي بشررا خلق كردم ازروح خود درآن دميدم " افزود : هنرازروح انسان نشات مي گيرد. روحي كه به خدا تعلق دارد ، به همين دليل هنروسيله اي است براي انتقال معاني ، مفاهيم وارزش هاي متعالي كه به هيج زبان ديگري قادربه تفسيرآن نيستيم .

معاون پشتيباني وتوسعه سازمان فرهنگي هنري تصريح كرد: ما به عنوان متوليان فرهنگ وهنركلانشهرتهران موظفيم با نگاهي عميق به گذشته اي كه سرشارازافتخارومباهات است ، يعني ازبعثت نبي اكرم (ص ) وولايت علي (ع) وواقعه عظيم كربلا ،آينده روشني را براي شهروندان ترسيم كنيم .

كياپاشا دربخش ديگري ازسخنان خود با بيان اينكه ارزشمداري يعني بازگشت به خويشتن گفت: فرداي ظهورنزديك وآينده روشن است ، چرا كه همه اديان به ظهورمنجي بشريت اعتقاد داشته ودرانتظارمصلحي هستند كه جهان پرازعدل وداد خواهد كرد .

وي افزود : براين مبنا استراتژي انتظاردرسازمان فرهنگي هنري شهرداري تبيين شده است وايجاد روحيه نشاط وسلحشوري واميد به زندگي براي طراوت واستمرارراه ، جزئي ازوظايف پيش روي ماست كه بايد با ابزارهنر، ازجمله موسيقي ، تحقق يابد .

وي درپايان با ارزنده شمردن خدمات موسسه نغمه شهردرعرصه موسيقي گفت: برما وتمامي هنرمندان فرض است كه با عرضه توانايي هاي خود جهان تشنه هنررا با ارزش هاي متعالي ديني واسلامي آشنا كنيم ودرجهت ارائه آثارارزشمند گام برداريم .

بخش پاياني مراسم به معرفي نوازندگان وگروه هاي برترواهداي جوايزبه آنان اختصاص داشت اسامي برگزيدگان به قرارزيراست :

نوازندگي سازهاي كلاسيك : تنديس جشنواره ، ديپلم افتخاروجايزه نقدي به علي صالحي پور، اميرمقدسي ، مريم معيني ، اميرعابدين، ميلاد قاسمي نژاد ،رضا نقيب زاده ، حسين صابري وفرزاد قيصري پور.

تك نوازي سنتي : تنديس جشنواره ، ديپلم افتخاروجايزه نقدي به مهرداد ناصحي، مهدي پورآقا، پيمان صيادي ، سعيد رحيمي ، فاطمه صالحي ، بهروزمتين نژاد تهراني ، آوا ايوبي ،نيلوفرخومرتضي ، مجتبي شايان فر.

هيات داوران هم چنين تنديس جشنواره ديپلم افتخاروجايزه نقدي جشنواره را به هاله سيفي زاده ، همخوان گروه سرمد اهداء كرد .