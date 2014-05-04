به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری عصر شنبه به مناسبت هفته معلم در نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان برنامه های این اداره در هفته معلم پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه علم در همه فرهنگ های دنیا گفت: آموزش و پروزش نهادی موثر و تاثیرگذار در جامعه است که همه افراد به نوعی به آن مربوط می شوند.

این مسئول نیروی انسانی را رکن اصلی آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: در جهان امروز ارتقای کیفیت اساس کار در تربیت انسان هاست که یکی از شاخص های آن ارتقای نیروی انسانی است.

اختصاص 250 میلیارد اعتبار برای کیفی سازی آموزش و پرورش/ تجلیل از 600 معلم

وی بالا بردن سطح کیفی آموزش، مهارت و به روز رسانی آموزش های معلمان را از دیگر شاخص های کیفی آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: برای نخستین بار در بودجه 93، 250 میلیارد برای کیفی سازی آموزش و پرورش در کشور در نظر گرفته شده است.

جهانگیری آموزش کاربردی، پرورش متعادل و عزتمندی معلم را سه شعار در هفته معلم اعلام کرد و اظهارداشت: از آنجا که خانواده، مدرسه و جامعه کانون های مهم تعلیم و تربیت هستند تلاش ما نیز بر آن است که تجلیل از معلمان نیز توسط خود جامعه انجام شود.

وی گفت: 600 نفر از معلمان استان کرمان توسط شورای شهر تجلیل می شوند که این امر در راستای تجلیل از معلمان توسط جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیت سایر نهادها را از برنامه های این اداره اعلام کرد و گفت: با تشکیل شورای اقتصاد و پشتیبانی با محوریت معاونت فنی استانداری تلاش می شود از ظرفیت های درونی و برونی آموزش و پرورش برای توسعه کمی و کیفی استفاده شود.

گرایش 39.5 درصد دانش اموزان کرمانی به سمت آموزش های فنی و حرفه ای

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مهارت آموزی و آموزش کاربردی را یکی از راههای حل مشکل اشتغال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 39.5 درصد از دانش آموزان پایه دوم و سوم متوسطه به سمت آموزش های فنی و حرفه ای گرایش یافته اند که باید تا پایان برنامه پنجم به 42 درصد برسد.

جهانگیری هزینه بر بودن این آموزش ها را یادآور شد و ادامه داد: باید در مورد اهمیت این مسئله فرهنگ سازی شود زیرا امروزه به سختی ظرفیت رشته های فنی و حرفه ای تکمیل می شوند و این درحالی است که امکان بیکار بودن مهارت آموزان هنرستان های وجود ندارد.

وی عدم تناسب نیروهای ورودی با نیاز واقعی آموزش و پرورش، وجود حدود شش هزار متقاضی انتقال در هر سال، وجود بیش از دو هزار و 200 فضای آموزشی فرسوده و وجود 200 پروژه نیمه تمام را از جمله مشکلات این اداره عنوان کرد.

این مسئول به مشکل توزیع نامناسب فضای آموزشی به خصوص در شهرک های جدید نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید برای پروژه های بالای 200 واحد فضای آموزشی در نظر گرفته شود که این در استان کرمان رعایت نشده است.

وی با اشاره به اینکه 11.5 درصد از مدارس استان غیردولتی هستند، تصریح کرد: 57 هزار دانش آموز در این مدارس با هزینه اندک در حال تحصیل هستند و این درحالی است که در سیستم دولتی برای هر دانش آموز سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه می شود.

حضور 15 هزار دانش آموز افغان در استان کرمان/ جذب نیروی جدید تنها مربوط به دانشگاه فرهنگیان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان درباره میزان جذب نیروی جدید در آموزش و پرورش گفت: طبق قانون در سال 93 هیچ گونه جذب نیروی استخدامی و یا حق التدریس نداریم و جذب نیروی جدید تنها مربوط به دانشگاه فرهنگیان است.

وی همچنین درباره آمار دانش آموزان اتباع خارجه در استان کرمان گفت: بیش از 15 هزار دانش آموز افغان در استان کرمان حضور دارند که یک مدرسه برای اتباع خارجه طبق تفاهم نامه با کمیساریای سازمان ملل به زودی در کرمان ساخته می شود.

جهانگیری به پروژه نیمه تمام 21 ساله ساختمان این اداره نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه به دلیل عدم وجود ردیف بودجه تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که قرار است این در سه آینده تکمیل شود.