آلمان و آمريكا درباره عضويت تر كيه در اتحاديه اروپا همسو نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " آنجلا مركل " دبير كل حزب دمكرات مسيحي ، تنها رقيب " گرهارد شرودر" صدراعظم كنوني آلمان در گفتگو با دويچه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا آلمان بايد در حمله نظامي آمريكا به عراق مشاركت مي كرد ، اظهار داشت : من بارها گفته ام كه اتحاديه احزاب دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان نيز همانند سوسيال دمكراتها ( حزب حاكم ) با گزينه حمله نظامي به عراق مخالف بودند .

" مركل " افزود : ما همچنين با اعزام نظاميان خود به عراق مخالف بوديم . همان اقدامي كه " هلموت كهل " صدراعظم سابق آلمان نيز در زمان جنگ خليج فارس به آن مبادرت نورزيد .

دمكرات مسيحي هاي آلمان در آن زمان معتقد بودند كه راه سقوط حكومت ديكتاتوري صدام حمله نظامي نيست بلكه به كمك فشارهاي بين المللي مي توان در تحقق اين امر موفق بود .

كانديداي صدراعظمي انتخابات آتي آلمان در بخش ديگري از اين گفتگو در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و هشدار " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در اين زمينه تصريح كرد : آلمان و آمريكا در خصوص پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا داراي اختلاف نظرهاي فاحشي هستند .

وي خاطر نشان كرد : آلمان معتقد است كه تركيه در صورت تحقق خواسته هاي مورد نظر اتحاديه اروپا مي تواند از اعضاي اين اتحاديه به شمار آيد اما تركيه براي اين عضويت، مسير طولاني را در پيش دارد كه در نهايت مي تواند با پيگيري برنامه هاي اصلاحاتي در دست خود به اين هدف ديرينه خود دست يابد .

تنها رقيب انتخاباتي شرودر با بيان اين مطلب كه تركيه يكي از اعضاي ناتو نيز بشمار مي آيد ، گفت : عضويت تركيه در ناتو قطعا مي تواند در عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا نيز موثر واقع شود .

" مركل " در پايان اين گفتگو در خصوص سياست خارجي دولت آتي خود در صورت پيروزي در انتخابات زودهنگام آلمان اظهار داشت : در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات آتي آلمان اعمال برخي تغييرات در بخش سياست خارجي طبيعي است .