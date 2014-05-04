به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدايي شامگاه شنبه در جريان ديدار با مديران و مسئولان آموزش و پرورش بانه اظهار داشت: آموزش و پرورش در جامعه نقش و رسالت بسيار مهمي را بر عهده دارد و به همين دليل اين نهاد را بايد مبناي اصلي آغاز فرهنگ سازي اصيل در جامعه عنوان كرد.

وي ضمن تبريك ايام هفته معلم به همه فرهنگيان شهرستان بانه و ساير مناطق كشور يادآور شد: در دین مبین اسلام معلمی یک شغل مقدس است و همه با دید احترام به آن نگاه می کنند و معتقدیم که معلمی شغل انبیاست چرا که همه آن ها با فلسفه تعلیم و پرورش انسان ها مبعوث شده اند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به توطئه هاي دشمنان در راستاي ضربه زدن به جوانان ايران اسلامي، افزود: امروز دشمن با هجمه‌های بسیار زیاد در بحث فرهنگ علیه جامعه و جوانان ما وارد میدان شده که لازم است معلمان با حساسیت بیشتری روی این مسائل دقت کنند.

وي با بیان اینکه مبنای فرهنگ‌ سازی از آموزش و پرورش شروع می شود، عنوان: ترویج فرهنگ اسلامی در بین دانش آموزان و جامعه از رسالت های اصلی این نهاد فرهنگ محور است که باید در راستای ترویج این فرهنگ بیش از پیش در سطح مدارس توسط معلمان و مدیران مدارس تلاش شود.

ماموستا خدايي آموزش و پرورش را کلید سعادت و شقاوت ملت ها دانست و یادآور شد: اگر معلمان و جامعه فرهنگی توانستند جامعه هدف خود را که طیف گسترده ای از افراد جامعه را تشکیل می دهند انسان هایی با سواد و بر اساس معیارهای اسلامی تربیت کنند، بدون شک جامعه ای سعادتمند و رو به پیشرفت خواهیم داشت.

وي در پايان با بيان اينكه بايد در راستاي ارتقاء جايگاه و منزلت معلمان در جامعه تلاش هاي بيشتري صورت گيرد، عنوان كرد: تلاش برای كمك به معلم در جامعه با هدف پرورش دانش آموزاني توانمند و سالم يكي از نيازهاي اصلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.