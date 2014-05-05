محمد میرقاسمی داستاننویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «پیش از آب شدن برفها» نام رمان من است که سال گذشته قرار شد توسط نشر نگاه به چاپ برسد. این کتاب دی ماه گذشته به چاپ رسید و بهمن نیز وارد چرخه توزیع شد. اما یک نکته باعث تعجب من شد چون با ناشری حرفهای و نامآشنا روبرو بودم ولی اتفاقی که برای کتابم افتاده بود، باورکردنی نبود.
وی افزود: کتابی که به چاپ رسید، با عنوان «روز چمدان» منتشر شده بود. مضاف بر این که فونت حروف کتاب، ریز و درشت شده بود و صفحهبندی نیز بسیار بد بود. با دیدن این شرایط به ناشر اعتراض کردم و مسئولان نشر نگاه هم قبول کردند که تمام هزار نسخهای که از کتاب به چاپ رسیده بود، خمیر شده و دوباره هزار نسخه با صفحهبندی، فونت و عنوان صحیح به چاپ برسد. یک ماه بعد از این توافق که به دفتر ناشر رفتم، 20 نسخه از چاپ اصلاحشده کتاب را به من دادند و دوباره قرار شد مانند قرارداد اولمان، کتاب با شمارگان هزار نسخه توزیع شود.
این داستاننویس ادامه داد: بعد از این ماجرا دوستان من از سطح شهر، تماس میگرفتند و میگفتند کتابت با نام «روز چمدان» چاپ شده است و صفحهبندیاش ایراد دارد. به علاوه فونت حروف کتاب، در برخی مقاطع ریز و درشت میشود. عجیب بود که این کتابهای اشتباهی در شهر کتابها و کتابفروشیها دیده شد. مسئولان نشر نگاه گفتند این چند نسخه اشتباهی که اول اشاره شد 10 نسخه است، از دستمان در رفته است. من گفتم این نسخههای اشتباهی حداقل 100 مورد است و خیلی عجیب است که تا حالا هیچ کدام از دوستان و افرادی که من را میشناسند، نسخه درست کتاب را ندیدهاند.
میرقاسمی گفت: ناباوری من آنجایی بود که طی روزهای اخیر به نمایشگاه کتاب رفتم و همان نسخه اشتباهی کتابم را در غرفه ناشر دیدم. در نتیجه به 2 نتیجه رسیدم: اول این که تعداد نسخههای چاپ صحیح کتاب، محدود بوده و فقط نسخههای درست کتاب را به من نشان دادهاند. نتیجه دوم هم این که هزار نسخه غلط اولیه هیچ وقت خمیر نشدند و در کنار آنها، هزار نسخه صحیح دیگر هم چاپ شد. در هر 2 صورت، هیچ کتابی خمیر نشده است. چون به من گفته شد که همه نسخههای اشتباهی کتاب خمیر خواهد شد.
در همین حال فرید مرادی ویراستار ارشد انتشارات نگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: نکته ای که آقای میرقاسمی اشاره کرده اند، صحیح است. کتاب ابتدا با اشتباه و عنوان دیگری چاپ شده بود اما بعد از آن دوباره آن را چاپ کردیم.
وی گفت: آن چه درباره عرضه نسخه های اشکال دار کتاب در نمایشگاه بیان شده صحیح است و دلیلش هم این است که قبل از برپایی نمایشگاه، بارش باران انبار کتاب های ما را با مشکل روبرو کرد. تعدادی از نسخه های چاپ صحیح این کتاب هم دچار مشکل شدند و تعدادی از نسخه ای این کتاب که به نمایشگاه آورده شدند از آن گروهی بودند که زیر باران آسیب ندیده و به علاوه از همان گروه مشکل دار بودند. یعنی نسخه هایی که برای اولین بار به چاپ رسیدند. تعدادی از این نسخه ها بود که به نمایشگاه آورده شد.
نظر شما