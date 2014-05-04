به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و در محل حسينيه سنندج، مراسم یادبود ارتحال عالم ربانی ماموستا مجتهدی امام جمعه سنندج با حضور مردم و مسئولین استان کردستان برگزار شد.

یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حاج ماموستا مجتهدی در میان علمای اهل تشیع و تسنن در استان و حتي كشور گفت: تلاش علمی و معرفتی ماموستا مجتهدی در قریب به یک قرن آموزش وتربیت زبانزد علمای اهل تشیع و تسنن است.

حجت الاسلام محمود صفی زاده به جايگاه و اهميت ماموستا مجتهدي در جامعه در تمامي بخش ها اشاره كرد و افزود: مرحوم حاج ماموستا مجتهدی یک معلم بود و در مقام شامخ یک معلم همین بس که پیامبر اسلام(ص) خود را یک معلم می دانستند.

وی افزود:عالمان ربانی و روحانیان همواره منشا احیای روح و جان انسانها بوده اند و حاج ماموستا مجتهدی از این امر مستثنی نبود چرا که آن مرحوم تمام عمر با برکت خود را در راه ایجاد وحدت و همدلی میان مردم به سر برد.

اين استاد حوزه و دانشگاه ضمن تقدير از حضور مردم و مسئولان در مراسم تشييع و ترحيم حاج ماموستا مجتهدي يادآور شد: اين حضور ثابت كرد كه ماموستا مجتهدي چهره اي مردمي بوده است و انتظار مي رود كه ديگر علما و روحانيون جامعه در راستاي تقويت وحدت و همدلي كه يكي از نيازهاي اصلي جامعه است تلاش كنند.