دومينيك سنا فيلم فصل جادوگر را كليد مي زند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين كارگردان كه شهرتش را وام دار ساخت فيلم هاي مطرح "اره ماهي" و "سرقت در60 ثانيه" است، براي ساخت پروژه بعدي خود با شركت فيلمسازي كلمبيا پيكچرز همكاري مي كند.

"فصل جادوگر" شرح حال گروهي از شواليه ها را در قرن چهاردهم فرانسه است كه ماموريت مي يابند زني متهم به جادوگري را به كوهستان منتقل كنند تا در آنجا راهب ها قدرت وي را از بين ببرند. راهب ها معتقدند توانايي هاي غيرعادي وي منبع طاعون سياه است.

نگارش فيلمنامه اين اثر كاري از "براگي شوت" است و "چارلز روون" و "الكس گارتنر" در مقام مدير توليد آن به فعاليت مي پردازند.

