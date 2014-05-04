به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی شامگاه شنبه در دومین جلسه سیاست گذاری و برنامه ریزی بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: ملت ایران همیشه و در عرصه های حساس و متعدد نشان داده اند که پشتیبان و حامی ولایت و آرمان های انقلاب اسلامی هستند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همواره دشمن داشته و خواهد داشت ابراز کرد:مردم ایران اسلامی با اینکه سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری ، حماسه سیاسی بی نظیری خلق کردند ولی باید به خاطر ریشه کن کردن تهاجمات مختلف و معاندانه دشمنان نظام همیشه در صحنه باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دشمن تلاش می کند که انقلاب اسلامی ایران را زمین گیر کند ابراز داشت: دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلافی است که انقلاب و آرمان های ما را تضعیف نماید که تنها راه خنثی سازی این هدف شوم آنان ، حضور همیشه در صحنه در تمامی عرصه ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم هرچه باشکوه تر برگزار شدن سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت:با حضور در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) و برگزاری شایسته آن ، وفاداری خود به نظام و اانقلاب را ثابت

خواهیم کرد.